UMCG-perfusietechniek voor donorlevers krijgt wereldwijd navolging

Foto UMCG. Vincent de Meijer (rechts)

De in het UMCG ontwikkelde perfusietechniek om donorlevers langer te bewaren en te testen, heeft afgelopen jaar geleid tot een recordaantal levertransplantaties in het hele land.

Inmiddels is er wereldwijde belangstelling voor deze techniek. Donorlevers zijn buiten het lichaam maximaal 6 tot 10 uur te bewaren. Het orgaan moet daarom zo snel mogelijk naar de ontvanger, wat zorgt voor grote tijdsdruk bij transplantaties. Orgaanperfusie neemt deze tijdsdruk weg.

Het UMCG beschikt sinds tien jaar over een ruimte waarin donororganen, zoals levers, longen en nieren voor transplantatie in perfusiemachines kunnen worden behandeld met zuurstofrijke vloeistof. Daarmee kunnen organen niet alleen langer bewaard, maar ook vlak voor de transplantatie getest worden. Dit leidt ertoe dat meer organen geschikt te maken zijn voor transplantatie. In Nederland vonden vorig jaar een record aantal van 253 levertransplantaties plaats, waarvan 95 in Groningen.

Het protocol van deze perfusietechniek is nu online gepubliceerd. Daardoor is het protocol toegankelijk voor ieder centrum ter wereld dat levertransplantaties doet. Vincent de Meijer, hoofd van het UMCG Transplantatiecentrum: “Veel centra gebruiken deze techniek al en we hopen dat hierdoor meer centra volgen. Het is veilig voor de ontvangers en zorgt ervoor dat we meer patiënten een nieuwe lever en daarmee een nieuw leven kunnen geven.’

Medewerkers van transplantatiecentra uit Noorwegen, Duitsland, Israël, België en Australië kwamen al langs in het UMCG om een kijkje in de perfusiekeuken te nemen. Het UMCG heeft als enige sinds 2022 de internationale opleiding tot orgaanperfusionst. Daarvoor melden zich ieder jaar studenten uit de hele wereld aan.