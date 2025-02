Ukrant: universiteitsbibliotheek Zernike sluit mogelijk, studieplekken blijven wel bestaan

De vestiging in de binnenstad (foto: Google Maps - Streetview)

Volgens de Universiteitskrant overweegt de UB (Universiteitsbibliotheek) om de locatie op de Zernike Campus te sluiten. De reden: te hoge kosten en te weinig gebruik. De studio’s en studeerplekken blijven wel sowieso.

Maar wat gaat er dan wel mogelijk weg? De vestiging op Zernike bestaat naast studieplekken en studio’s, uit een open boekencollectie met onder meer verplichte literatuur voor verschillende faculteiten, een collectie naslagwerken, monografieën en gedrukte tijdschriften. Ook zijn er verschillende diensten waar medewerkers en studenten gebruik van kunnen maken.

Bezuinigingen

De bibliotheek ziet dat de diensten van de vestiging op Zernike steeds minder gebruikt worden. Een groot deel van de collectie is online in te zien, met als gevolg dat het uitlenen van fysieke boeken steeds minder gebeurd. Bovendien is daar geen personeel meer voor nodig: boeken kunnen worden geleend en teruggebracht door middel van zelf-service.

De afdelingshoofden bibliotheekondersteuning en onderzoeksondersteuning adviseren het UB-management daarom om de bibliotheekbalie op te heffen en de collectie naar een andere vestiging te verhuizen, zoals in de binnenstad of het magazijn op Zernike. Zo’n maatregel kan de UB een hoop personeelskosten schelen en dat komt goed uit: de UB moet dit jaar flink bezuinigen en ook in personeel zit het niet ruim.

Mogelijk uitbreiding

De medewerkers en studenten die vooral gebruikmaken van deze locatie van de UB komen van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (FRW), de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) en de Faculty of Science and Engineering (FSE). Zij moeten, als het advies daadwerkelijk wordt gevolgd, voortaan boeken lenen en inleveren op een andere locatie. Wel komen er mogelijk meer studieplekken op Zernike.

In kleine stappen afgeschaald

En wat nu? De plannen worden de komende maanden besproken. De faculteitsbesturen FEB en FRW zullen in maart een beslissing maken en vervolgens brengt de UB-Dienstraad ook nog een advies uit, vertelt de UB-directeur Marjolein Nieboer aan de Ukrant.

Als UB Zernike echt haar deuren gaat sluiten, zal het afschalen in kleine stappen gebeuren. Het personeel wordt onder gebracht op andere locaties.