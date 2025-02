UB stoot delen collecties af: tijdschriften naar Oekraïne, Chinese collectie naar Schotland

Foto: Google Maps - Streetview

De Universiteitsbibliotheek (UB) van de Rijksuniversiteit Groningen maakt ruimte voor nieuwe literatuur en innovatieve onderwijsruimtes. Daarom worden delen van de fysieke collectie afgestoten. Er worden delen gedigitaliseerd, maar er worden ook tijdschriften en andere publicaties weggegeven aan andere universiteiten en aan het publiek.

Een groot deel van de zogenaamde ‘JSTOR-collectie’ met wetenschappelijke tijdschriften is gedoneerd aan universiteiten in Oekraïne. Dat kan, omdat deze collectie nu volledig digitaal beschikbaar is via de Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.

De collectie van het Nederlands Agronomisch Historisch Instituut (NAHI) wordt ook gedigitaliseerd en verhuist daarmee naar het naar Internet Archive. Daar wordt de collectie gedigitaliseerd en binnen twee jaar beschikbaar gesteld via Archive.org. De UB blijft toegang bieden via haar eigen catalogus.

Ook de Chinese collectie van de UB krijgt een nieuwe plek. In overleg met de afdeling Chinese Taal & Cultuur gaat deze naar de Universiteit van St Andrews in Schotland, waar de boeken worden gebruikt voor onderzoek. Tot slot deelt de UB dubbele exemplaren uit haar collectie met geïnteresseerden binnen en buiten de universiteit.