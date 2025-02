Twijfels over veiligheid aardbevingsbestendige huizen door fouten in adviezen NCG

Foto via Groninger Bodem Beweging

De betrouwbaarheid van versterkingsadviezen voor woningen in het Groningse aardbevingsgebied is in het geding, stelt onderzoeksplatform Pointer van KRO-NCRV. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zou grove fouten maken bij het beoordelen van de veiligheid van huizen.

Volgens Pointer liet advocaat Jewan de Goede tientallen adviezen van zijn cliënten controleren door een onafhankelijk bouwkundig bureau. In negentig procent van de gevallen klopten de rapporten niet.

“Het gaat om ernstige, aantoonbare fouten”, zegt De Goede. “Soms blijken bijvoorbeeld afmetingen niet te kloppen of zijn er cruciale onderdelen, zoals deuren of ramen, niet meegenomen in de berekeningen. Terwijl dit wel cruciaal is voor de kracht die een muur kan hebben. In enkele gevallen hebben bewoners zelfs een advies gekregen, op basis van de berekeningen van een heel ander huis.”

De NCG erkent fouten, maar ziet nog geen sprake van structurele problemen. Samen met staatssecretaris Van Marum is een onderzoek aangekondigd. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is na aanhoudende signalen ook een onderzoek begonnen. Dat is al bijna klaar. De conclusies daarvan volgen eind deze maand, maar volgens inspecteur-generaal Kockelkoren is nu al duidelijk dat de de interne kwaliteitscontrole bij de NCG niet op orde is: “We weten daardoor nu niet of alle woningen die versterkt opgeleverd zijn, wel helemaal adequaat versterkt zijn. En dat is niet oké, die zekerheid wil je wel hebben.”

De televisie-uitzending van Pointer over de fouten in de versterkingsadviezen is zondag 9 februari om 22.10 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.