Tweede nederlaag koploper PKC’83 in eerste klasse H

Foto Andor Heij: PKC'83 - Blauw Wit'34

De koploper in de eerste klasse H, PKC’83, heeft voor de tweede keer dit seizoen verloren. Op sportpark De Kring was zaterdagmiddag Blauw Wit ’34 met 5-2 te sterk voor de Groningers.

De ploeg uit Leeuwarden stond vanaf de aftrap al voor. Rens Markus brak door en schoot één op één met PKC doelman Swen Bakker op de paal. De van rechts meegelopen Robbin Kleefstra schoot na tien seconden in het lege doel: 0-1.

Blauw Wit loopt uit

Na 11 minuten stond PKC verdedigend niet goed en Markus kon opnieuw op Bakker af en mikte de 0-2 binnen. In de 23e minuut kon Merkus opnieuw alleen op Bakker af en het was al 0-3.

PKC komt terug

PKC had via Rob Schokker, Omar Kavak en Wesley Walstra wel aardige kansen gehad. Na 31 minuten kopte Schokker na een corner van Kavak de 1-3 binnen. Twee minuten later werd het 2-3 door een kopbal van Daniel Sanafikhah. Het Drachtster Boys scenario, eerder dit seizoen, leek ineens reëel. Toen won PKC na een 4-0 achterstand nog met 6-5.

Maar dat gebeurde niet na de hervatting. Beide ploegen kregen een handvol kansen waarvan de kopbal van Schokker misschien wel de grootste was. De Friese doelman Kevin Wilpstra stopte de bal ternauwernood.

Levensgevaarlijk

PKC drukte, maar Blauw Wit kwam er levensgevaarlijk uit. Na 75 minuten kwam Sjoerd Visser op rechts door en hij bediende Gregory Daraji die simpel binnen tikte. Na 80 minuten soleerde Mark Westra door de PKC defensie en hij besliste de wedstrijd helemaal: 2-5.

Niet ingezeten

PKC’83 trainer Bert Hollander weet de nederlaag aan de vroege achterstand. “Maar je komt dan tot 3-2 terug en dan hoop je op meer. Maar in de tweede helft heeft dat op een paar kansen na er niet ingezeten en uiteindelijk maken zij het met twee kansen goed af”.

“We hebben nog tien wedstrijden en elke wedstrijd is voor ons moeilijk of we nou tegen Blauw Wit spelen, Stiens of Roden. We winnen vaak, maar elke wedstrijd is voor ons lastig. Dus we moeten elke wedstrijd in gaan met inzet en werklust. En als we het dan wat gemakkelijk doen, dan loop je hem op. Dat gebeurde vandaag”.

De naaste belager van PKC’83 is Broekster Boys geworden. PKC heeft vijf punten voorsprong op de Friezen en zes op Be Quick 1887.

PKC’83 – Blauw Wit ’34 2-5. 1. Robbin Kleefstra 0-1, 11. Rens Markus 0-2, 23. Rens Markus 0-3, 31. Rob Schokker 1-3. 33. Daniel Sanafikhah 2-3. 75. Gregory Daraji 2-4, 80. Mark Westra 2-5. Toeschouwers 150.

