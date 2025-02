Twee scheepsportretten terug van Museum aan de A naar Veendam

Maaike Modderman van Museum aan de A (links) overhandigt aquarel aan Celine Vister van Veenkoloniaal Museum - Foto: Saskia Koops

Twee historische scheepsportretten van het Museum aan de A in Groningen zijn afgelopen dinsdag overgedragen aan het Veenkoloniaal Museum. De schilderijen waren sinds 1965 in bruikleen, maar krijgen nu weer een vaste plek in het museum in Veendam.

Conservator Celine Vister van het Veenkoloniaal Museum nam de werken in ontvangst van junior conservator Maaike Modderman van het Museum aan de Aa. Modderman vertelt dat de verbouwing van het museum in Stad de reden is voor de overdracht: “In verband met onze verbouwing is de kans heel klein dat we deze twee aquarellen in de nabije toekomst gaan tentoonstellen en dat is jammer,” aldus Modderman.

De twee schilderijen krijgen binnenkort een plek in de schipperskamer van het Veenkoloniaal Museum, een ruimte die het leven van negentiende-eeuwse kapiteins laat zien. De werken, gemaakt door de Britse schilder Reuben Chappell (1870-1940), tonen de Angelina van Terneuzen, een driemastschoener uit 1910 van Groninger kapitein Gerrit van der Laan. Ze zijn gemaakt door de Britse schilder Reuben Chappell (1870-1940).

Volgens conservator Visser was het tot in de 20e eeuw gebruikelijk dat trotse kapiteins hun schip, als icoon, door een schilder lieten vastleggen. Volgens Visser tonen de werken daarmee de wereldse aard van de Groningse scheepvaart: “Niet veel mensen weten dat meer dan zestig procent van de Nederlandse vloot in de negentiende eeuw uit Groninger schepen bestond. Het waren vaak familieondernemingen, met geëmancipeerde vrouwen aan boord die een actieve en belangrijke rol vervulden. De Groningers gingen op relatief kleine schepen de gevaren van de zee aan, wat veel lef vereiste. En toch deden ze het massaal en met veel succes.”