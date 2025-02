Twee Groningse skaters in nationaal roller derby team

Ingezonden foto

Marrit Wouda (33) en Edi Hoogenboezem (27) uit Groningen zijn geselecteerd voor het nationale roller derby team. Samen met achttien andere skaters maken zij deel uit van het team dat Nederland vertegenwoordigt op het wereldkampioenschap in Innsbruck van 3 tot 6 juli 2025.

Roller derby is een full-contact sport op rolschaatsen. Het spel wordt gespeeld op een ovale baan en draait om snelheid, kracht en strategie. Eén speler per team scoort punten door tegenstanders te passeren, terwijl de rest van het team probeert dat te voorkomen. In Nederland wordt roller derby beoefend bij twaalf clubs.

Het wereldkampioenschap waar de twee Groningse skaters naartoe gaan in juli is het eerste WK sinds 2018. Het nationale team werd in 2023 opnieuw opgestart. Marrit en Edi, spelend voor Thunder & Lightning van Roller Derby Groningen, werden in december 2024 geselecteerd na een intensieve trainingsperiode. “Ik ben ontzettend blij dat ik onderdeel van het team mag zijn, het is iets waar ik de afgelopen jaren naartoe heb gewerkt,” zegt Marrit. Edi vult aan: “Dit is al jaren m’n droom.”

Omdat roller derby een amateursport is, moeten de teamleden zelf de kosten dragen. Om de reis en trainingen te bekostigen, organiseren ze inzamelacties en verkopen ze merchandise. Ze hopen tienduizend euro op te halen.