Twee gewonden bij steekpartij Oude Ebbingestraat

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een steekpartij in de Oude Ebbingestraat zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee personen gewond geraakt. Dat laat de politie weten.

De politie kreeg rond 02.20 uur een melding dat er iets aan de hand was in de straat. “Het bericht dat wij ontvingen, was dat er een vechtpartij gaande was”, vertelt een politiewoordvoerder. “Wij zijn daarop met meerdere eenheden naar de locatie gegaan. Eenmaal ter plaatse bleek er gestoken te zijn, waarbij twee personen gewond zijn geraakt. Zij zijn met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.”

Een nieuwsfotograaf vertelt dat een van de gewonden werd aangetroffen op de Ebbingebrug, de andere persoon even verderop in de Oude Ebbingestraat. Beide locaties zijn vanwege onderzoek afgesloten. Volgens de fotograaf zou er een verdachte zijn aangehouden. De politiewoordvoerder kan dit niet bevestigen. “Wel zijn we een onderzoek gestart naar de toedracht”, aldus de zegsman.