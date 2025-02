Treinvrije periode Hoofdstation duurt 13 dagen langer

Foto: ProRail via Groningen Spoorzone

De treinvrije periode rond het Hoofdstation, die op 10 mei begint, duurt geen 51 dagen, maar 64 dagen. Dat heeft ProRail deze donderdag bekendgemaakt.

Vanaf 10 mei is er hinder voor treinen en reizigers. Dat duurt tot 13 juli. De eerdere periode van 51 dagen bleek niet genoeg. Na deze bouwperiode kunnen reizigers gebruik maken van een groot gedeelte van het nieuwe Hoofdstation.

De werkzaamheden hebben gevolgen voor NS- én Arriva-treinen, omdat er per trein geen verbinding met het Hoofdstation is. Dat betekent dat reizigers hun reis moeten aanpassen. Wat dat precies voor hen betekent, wordt tijdig door NS en Arriva bekendgemaakt.

Het eerste weekend is er rond het Hoofdstation geen enkel treinverkeer mogelijk. Daarna kunnen de Arriva-treinen gedurende circa vier weken rijden. Dit is mogelijk tot ook de westkant van het station halverwege juni bezet is door de werkzaamheden. Arriva en NS zetten vervangend vervoer in vanaf station Groningen Europapark. Ze zorgen voor informatie op stations, websites en reisplanners.

De 64 dagen buitendienststelling zijn 13 dagen meer dan eerder aangekondigd. Dat heeft meerdere redenen. Er is een tekort aan personeel; vooral monteurs zijn schaars. Verder moet ook worden gewerkt aan de nieuwe Esperantotunnel, waar sprake is van verzakkingen.

Tijdens deze periode van negen weken realiseert aannemer Strukton onder meer de doorkoppeling van regionale lijnen. Treinen van Arriva kunnen na de werkzaamheden verder rijden. Op het station zelf wordt gewerkt aan de bouw van perrons en het verleggen en vernieuwen van sporen. Ook worden wissels vervangen en verplaatst. Verder wordt het spoorkruisende deel van de busonderdoorgang op zijn plek gereden en wordt de blauwe loopbrug weggehaald.

Het werk duurt 64 dagen, zeven dagen per week, overdag en ‘s nachts. Buurtbewoners ontvangen binnenkort een uitnodiging zodat zij meer informatie over de werkzaamheden en mogelijke overlast ontvangen, en vragen kunnen stellen.