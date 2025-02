“Toen ik hoorde dat Groningen een wandelvierdaagse krijgt, kreeg ik kippenvel”

Peter Bruinewoud tijdens de Vierdaagse van Nijmegen in 2023. Foto: eigen foto

Op 5 augustus gaat in Groningen de eerste editie van de wandelvierdaagse van start. Peter Bruinewoud uit Groningen is fervent wandelaar en is maar wat blij met het initiatief.

Hoi Peter! Hoe komt het dat je zo blij bent?

“Dit is wat er in Groningen ontbrak. Dit hadden we nog niet. Organisator Puutje heeft dit opgepakt, en organiseert straks in augustus een vierdaagse waarbij elke dag een andere windrichting wordt aangedaan. Ik zal je eerlijk vertellen dat toen ik het hoorde dat het doorging, dat ik kippenvel kreeg. Hiermee kunnen we het mooie Groningen nationaal, en wellicht later zelfs ook internationaal, op de kaart zetten.”

We nemen contact met je op naar aanleiding van een interview dat we vorig jaar juli met je hadden …

“Ik weet precies wat je bedoeld. Ik had toen net de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Een evenement waar ik erg graag aan mee doe. Ik heb toen tegen jullie gezegd dat ik het jammer vond dat zoiets niet in Groningen bestond. Op het gebied van wandel- en hardloopsport wordt er best wel veel georganiseerd. De Urban Walk bijvoorbeeld, de Vier Mijl en de Stadspark Nightrun. Ik heb toen gezegd dat het een waardevolle aanvulling zou zijn dat deelnemers aan de hand van verschillende afstanden richting Zuidhorn lopen, op de tweede dag richting Ten Boer, op de derde dag richting Zuidlaren et cetera.”

Waarom vond je dat toen zo’n goed idee?

“Het is een hele mooie manier om mensen in beweging te krijgen. Met name als je verschillende afstanden aanbiedt. Deelnemers maken kennis met het prachtige Groningen. Het is goed voor de sociale cohesie. En ook economisch heeft het voordelen: mensen slapen en verblijven in Groningen en hebben hier een aantal dagen plezier. Kijk, wat er in Nijmegen gebeurt, dat is uniek. Dat moeten we niet willen kopiëren. Maar de basis zou een waardevolle aanvulling zijn.”

De uitspraken in dat artikel werden opgemerkt door organisatie Puutje …

“Puutje nam enkele dagen later contact met mij op. Ze vertelden dat ze op dat moment bezig waren met het opzetten van een vierdaagse. Dus je hoort mij niet zeggen dat ik alles in gang heb gezet. Maar ik ben denk ik wel het levende bewijs geweest, het duwtje dat je soms nodig hebt, om duidelijk te maken dat de behoefte er daadwerkelijk is. Ze hebben ook een aantal dingen gevraagd of ik het bijvoorbeeld een goed idee vond om naar Zuidlaren te lopen. Zuidlaren is namelijk geen Groningen. Maar ik heb gezegd dat je zoiets in Nijmegen ook hebt. Richting Zuidlaren is een prachtig gebied. Doen dus.”

Je hebt vast veel contacten binnen de wandelsport. Hoe hebben zij gereageerd op deze Groningse editie?

“Er is veel enthousiasme. Sommige mensen hadden het nieuws zelf al gehoord, anderen heb ik geïnformeerd. Er hebben zich ook al verschillende aangemeld. Want dat is misschien ook wel het mooie. Dit vindt plaats een week na de finish van de Vierdaagse in Nijmegen. Mensen kunnen een weekje bijkomen en kunnen dan in Groningen gaan lopen. Dat is ook wat ik hoor. In combinatie met dat mensen nieuwsgierig zijn naar wat Groningen te bieden heeft.”

Ik kan me voorstellen dat sommige mensen de maand augustus een probleem vinden: het is een zomermaand waarin het vaak benauwd en warm is …

“Bij de Vierdaagse van Nijmegen is dat niet anders. Het heeft ook te maken met tijd en ruimte. Je kunt zeggen, we willen dit in september gaan doen. Maar in Groningen puilt de evenementenagenda echt uit. Deze periode in augustus was beschikbaar. En ja, het kan dan warm zijn. Maar in Nijmegen is dat niet anders. En daar kun je op inspelen. Je kunt bijvoorbeeld eerder starten, waardoor je niet op het warmste moment van de dag loopt.”

Ga je zelf ook meelopen?

“Natuurlijk! Deelnemers kunnen kiezen uit twintig of veertig kilometer. Elke dag gaan we een andere windrichting op. Winsum staat op het programma, maar ook Appèlbergen, De Onlanden en Zuidlaren. De start en de finish zijn elke dag op de Grote Markt. Ik denk dat het fantastisch gaat worden. Ik heb er erg veel zin in.”

Meer informatie vind je op deze website.

