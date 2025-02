TikTok tijdens rijles: ‘Bij elke 100.000 views, 10 minuten gratis les’

Rijinstructeur Antoinette Luders filmt haar rijlessen voor TikTok.

Video’s maken waarbij je op social media laat zien wat voor werk je doet. Je ziet het steeds vaker bij leraren, maar ook bij rijinstructeurs. Een goed voorbeeld hiervan is de Groningse Antoinette Luders, die TikToks maakt om haar rijschool te promoten én te laten zien dat rijlessen niet alleen stressvol, maar ook leuk kunnen zijn.

“Vroeger adverteerde je in de Gouden Gids, de krant of Facebook, nu vindt er een verschuiving plaatst. Je moet kijken waar je doelgroep zich bevindt”, aldus Antoinette.

Tijdens de rijlessen plaatst ze haar telefoon in een houder op het dashboard en filmt ze zowel zichzelf als de verkeerssituatie. Wanneer er een grappig, leuk of opvallend moment plaatsvindt, knipt ze dit uit de opname en plaatst ze het – met toestemming van de leerling – op TikTok.

“Leerlingen worden ervoor beloond”

Antoinettes video’s trekken veel bekijks: sommige TikToks krijgen honderdduizenden weergaven. Hierdoor komt ongeveer negentig procent van haar leerlingen via TikTok bij haar rijschool terecht. Voor de leerlingen die achter het stuur zitten en te horen zijn in de video’s staat er wel iets tegenover. “Leerlingen worden ervoor beloond. Bij elke 100.000 weergaven van de video, krijgt de leerling tien minuten gratis rijles. En dat kan aardig oplopen”, vertelt Antoinette. Toch benadrukt ze dat potentiële leerlingen niet alleen afgaan op haar social media, maar ook kijken naar het slagingspercentage van het CBR.

Veiligheid

Om de veiligheid te waarborgen worden er geen situaties opgezocht om content te creëren. De camera gaat aan voor het rijden en de telefoon blijft gedurende de hele les niet onaangeraakt. Ook heeft de rijinstructrice een glasplaatje op haar telefoon geplak waardoor de leerling te allen tijde een zwart scherm ziet en niet afgeleid kan worden.

‘Het zijn niet altijd vriendelijke en begripvolle reacties’

Hoewel de TikToks veel positieve reacties opleveren, zijn er niet alleen maar leuke reacties. Antoinette vindt dit jammer: “Mensen moeten begrijpen dat het rijles is en dat niet alles perfect gaat en ook niet hoeft. Het is ‘les’ dus domme vragen bestaan niet.” Zelf krijgt ze vaak reacties over het feit dat ze een vrouw is en rijles geeft. “Ik weet niet zo goed wat ik daar mee moet”, zegt Antoinette. “Ik laat het gewoon.”

Antoinette gaat vaak het gesprek aan met leerlingen over wat ze online doet. Leerlingen geven haar advies en vinden leuk wat ze doet. “Ik leer ook veel van ze over hoe algoritmes online werken.” Maar het belangrijkste aan haar werk is nog steeds dat haar leerlingen hun rijbewijs halen: “Dat is ook het leukste aan mijn werk. Ze beginnen op nul en gaat weg met dat ze kunnen autorijden. Dat vind ik mooi.”