Tentoonstelling in Akerk brengt oorlogsverhalen dichtbij: ‘Wat we hier zien, gebeurt nu ook weer’

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. In de Akerk in Groningen is daarom de tentoonstelling ‘De oorlog dichtbij’ te zien. Met beeld, tekst en geluid worden verhalen verteld die zich vlakbij de kerk, in het hart van de stad, afspeelden in de Tweede Wereldoorlog.

De tentoonstelling laat onder meer zien hoe de oorlog langzaam de stad binnensloop. Zo kregen Joodse inwoners te maken met steeds meer beperkingen, totdat ze volledig uit het openbare leven werden verbannen. In de Akerk zelf hielden Duitse militairen diensten, terwijl geallieerde piloten zich boven in de gewelven schuilhielden.

Om de tentoonstelling tastbaar te maken, maken de curatoren aan de hand van persoonlijke objecten en getuigenissen duidelijk hoe het leven van gewone mensen ingrijpend veranderde. Ook de periode na de bevrijding komt aan bod, toen de oorlog nog lang zijn sporen naliet in de samenleving.

Volgens samenstellers Paul Mulder en Albert Buring is de tentoonstelling ook juist nu belangrijk. Door de verhalen te vertellen, beseffen bezoekers dat vrijheid kwetsbaar is. “Door het te laten zien werden wij zelf ervan bewust dat het eigenlijk gewoon bijna een een-op-een vertaling is van wat er nu in de wereld gebeurt”, vertelt Buring. “Dat je eigenlijk echt letterlijk ziet: history repeats. En je hoeft het niet eens daar te dik op te leggen of daar de nadruk aan te geven. Want je ziet het en je ervaart van: jeetje, wat we hier zien, gebeurt nu ook weer.”