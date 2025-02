Taart voor vrijwilligers COC van Statenfractie D66

Foto via Statenfractie D66 Groningen

Tijdens de jaarlijkse Valentijnsactie heeft Provinciale Statenfractie van D66 vrijdag gebak uitgereikt aan vrijwilligers van COC Groningen-Drenthe in het provinciehuis.

Binnen D66 is de jaarlijkse actie op Valentijnsdag een traditie waarbij een vrijwilligersorganisatie die zich op bijzondere wijze inspant voor de lokale gemeenschap, wordt bedankt. De vrijwilligers van COC Groningen-Drenthe werden door de Statenleden ontvangen om hen te bedanken voor hun inzet voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn.

“Vrijwilligerswerk is de ruggengraat van onze samenleving,” zegt fractievoorzitter Paula Benjamins-Van Oudheusden van D66. “Met deze jaarlijkse Valentijnsactie zetten we vrijwilligers in het zonnetje en bedanken we ze voor het werk dat ze doen. We zien overal ter wereld dat LHBTIQ+-rechten nog steeds onder druk staan, daarom is het werk dat de vrijwilligers van COC doen zo belangrijk.”