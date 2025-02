Subsidies voor meerdere cultuurorganisaties: “Culturele klimaat versterken”

Vijf cultuurorganisaties hebben een subsidie toegekend gekregen. Het gaat om een subsidie vanuit We The North, dat als doel heeft het culturele klimaat in het Noorden te versterken. Dat heeft de provincie dinsdag bekendgemaakt.

De drie noordelijke provincies, de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen en de regionale cultuursector werken sinds 2017 samen met als doel het culturele klimaat in Noord-Nederland te versterken. Dit doet men onder de noemer ‘We The North’. Daarbij richt men zich met name op talentontwikkeling. “Dit jaar start de derde beleidsperiode, die vier jaar duurt”, zo laat men weten. “Daarin bouwen we voort op de positieve resultaten van de voorgaande beleidsperiodes.” Vanuit We The North worden stimuleringsbudgetten beschikbaar gesteld die een plus vormen op de reguliere cultuurbudgetten.

Dinsdag zijn er vijf subsidies toegekend. Zo krijgt Station Noord in de periode 2025 tot en met 2028 een bedrag van 834.200 euro. Station Noord richt zich op het ontwikkelen van podiumkunsttalent in het Noorden. Noordstaat krijgt voor de activiteiten van de Popcultuur Hub Noord een bedrag van 446.896 euro. Het Netwerk Cultuur & Natuur krijgt voor de periode 2025 tot en met 2026 een bedrag van 150.000 euro. Het Netwerk Cultuur & Natuur is bedoeld om beginnende makers uit Noord-Nederland kansen te bieden zich te ontwikkelen op het snijvlak van natuur en cultuur.

Cinenord krijgt 150.000 euro voor de activiteiten van Filmpact Noord. Filmpact heeft als doel de filmsector in Noord-Nederland te versterken. Negentig talenten uit de noordelijke regio worden op diverse vlakken getraind en geschoold. Tot slot krijgt Kunstpunt Groningen 180.000 euro voor de activiteiten van Noordenaars. Noordenaars is een platform waar verschillende kunstinstellingen aan verbonden zijn. Zij staan voor experiment, ontwikkeling van talent en de productie van nieuwe kunst. Door samen te werken hoopt men op meer zichtbaarheid.

Meer informatie over We The North vind je op deze website.