Statenfracties geschokt door grove fouten in versterkingsadviezen

Meerdere Statenfracties in Groningen slaan alarm na onthullingen over grove fouten in versterkingsadviezen voor aardbevingsschade. Uit berichtgeving van Pointer blijkt dat er fouten staan in mogelijk honderden tot duizenden besluiten.

Dit kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid van bewoners, vertelt advocaat Jewan de Goede die gedupeerden bijstaat: “Dat betekent dat er mensen zijn die denken dat ze in een veilig huis wonen, maar die huizen zullen in werkelijkheid niet altijd veilig zijn.” Hij ziet bij de besluiten van zijn cliënten grote twijfels over de onderbouwing.

In Pointer werden schrijnende voorbeelden getoond. Zo stond in een rapport dat een schoorsteen gekoppeld moest worden aan de zijgevel, terwijl het betreffende huis helemaal geen schoorsteen had. In sommige rapporten werden zelfs foto’s van een ander huis gebruikt. Gedupeerden meldden dat ze sinds 2020 al vijf verschillende rapporten hebben ontvangen, met telkens andere conclusies. In het ene jaar werd het huis als veilig beoordeeld, terwijl het in het andere jaar zo onveilig werd verklaard dat sloop werd overwogen.

‘Onbestaanbaar’

Voor de Statenfracties van SP, GroenLinks, Partij voor het Noorden, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren is deze situatie onacceptabel. “De berichtgeving over de grove fouten in versterkingsadviezen heeft ons geschokt”, stellen de partijen. “Het is onbestaanbaar dat, na alle onzekerheid waar onze inwoners al doorheen zijn gegaan, zij nu opgezadeld worden met rapporten waar deze fouten in staan.”

De fracties willen weten of het College erkent dat een deel van de woningen die recent als ‘veilig’ zijn bestempeld dat mogelijk niet zijn. Ook vragen ze of het College het eens is met de conclusie van het SodM dat de interne veiligheidscontrole bij de NCG niet op orde is. “Wij willen dat opgehelderd wordt hoe en waarom deze fouten tot stand zijn gekomen”, aldus de fracties. “Wij willen ook dat er gewerkt wordt aan essentiële verbetering in de rapportage. Onze inwoners verdienen volledig herstel van vertrouwen.”