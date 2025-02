Start-up uit Stad haalt zes miljoen op voor snellere diagnoses van ziekten met quantum-technologie

Foto via QT Sense

De Groningse start-up QT Sense heeft zes miljoen euro opgehaald om hun product Quantum Nuova verder te ontwikkelen. Met deze technologie kunnen artsen ziektes zoals sepsis (bloedvergiftiging) eerder opsporen en kankerbehandelingen verbeteren.

Met behulp van speciaal behandelde nano-diamanten die in contact komen met levende cellen, veranderen ze van helderheid afhankelijk van de activiteit in de cel. Door deze veranderingen nauwkeurig te meten, kunnen onderzoekers in direct zien wat er op celniveau gebeurt. Dit maakt vroege opsporing van verschillende ziektes mogelijk en helpt bij het ontwikkelen van nieuwe medicijnen en behandelingen.

Het eerste product van het bedrijf wordt binnenkort getest in het UMCG. Met de nieuwe investering wil QT Sense de technologie verder verbeteren en klaarmaken voor bredere toepassing in ziekenhuizen en onderzoekscentra.