Stadjer ontvangt 12 miljoenste rijbewijs

De 31-jarige Michel uit Groningen ontving deze woensdag als 12 miljoenste Nederlander zijn rijbewijs. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Van alle tien 16-plussers in ons land hebben acht een rijbewijs. Dat was tot 1984 gemaakt van roze linnen, en vanaf 2006 was het een roze papiertje. Sindsdien gaat het om een klein pasje.

Ons land kent sinds 1906 een rijbewijsplicht. Het rijexamen werd pas in 1927 ingevoerd. De oudste Nederlander met een rijbewijs is volgens het RDW 109 jaar. Het is niet bekend of deze persoon ooit een rijexamen heeft gedaan.