Stadjer Jochem Kerssies wil wereldrecord 24 uur schaatsen verbreken

Foto via Google Maps - Streetview

De Groningse student Jochem Kerssies doet op 21 maart op het ijs van Kardinge een poging om het wereldrecord 24 uur schaatsen te verbreken. Bovendien wordt dan geld opgehaald voor kinderen met een spierziekte.

Het huidige record van 655,6 km staat sinds 1994 op naam van Jan Roelof Kruithof. Hij verbrak zijn eigen record maar liefst drie keer. Kerssies zegt niet bang te zijn voor de uitdaging: “Ik heb een goede conditie en een harde kop. Ik heb er veel zin in.”

Afgelopen september kreeg Kerssies groen licht van Sport050 om op zijn thuisbaan in Groningen de recordpoging te doen. Sindsdien is hij hard aan het trainen. Kerssies fietste in 2023 al 500 km naar Parijs binnen 17 uur en schaatste afgelopen december 8 uur lang op de ijsbaan van Collalbo.

Kerssies vraagt met deze uitdaging aandacht voor kinderen met een spierziekte en voor kinderen uit gezinnen waar niet genoeg geld is om te kunnen sporten: “Ik wil bijdragen aan een toekomst waarin alle kinderen kunnen opgroeien met het plezier van sporten, bewegen en de gezelligheid die ik als kind heb ervaren. Kardinge is tijden de wereldrecordpoging gratis toegankelijk en met sommige activiteiten wordt geld opgehaald voor Spieren voor Spieren en het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen.