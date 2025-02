Foto via Pixabay

Maandag rond 15.30 is een file ontstaan in de tunnel van de zuidelijke ringweg in de Stad. Een politiemotor zette een deel van de tunnel af vanwege een spoedtransport.

Bij een spoedtransport is sprake van een levensbedreigende situatie, zoals ernstige verwondingen, een hartstilstand of een hersenbloeding. De ambulance werd maandagmiddag begeleid door meerdere politievoertuigen. Zij reden over de Europabrug in de richting van het UMCG.