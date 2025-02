Speciale coating moet nieuwe graffiti-overlast Dudok voorkomen

Foto: Patrick Wind, 112groningen

Bij Dudok aan het Diep zal gebruik worden gemaakt van een speciale coating waarmee nieuwe graffiti-overlast voorkomen gaat worden. Dat heeft wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer laten weten.

Wijnja reageerde daarmee op vragen van de VVD-fractie. Ietje Jacobs-Setz: “Afgelopen week werden we geconfronteerd met graffiti op de vlonders bij Dudok op een moment dat het gebied nog maar net toegankelijk was voor het publiek. Dat er graffiti wordt aangebracht, is niet de bedoeling. Wij hopen niet dat naast de vlonders straks ook het duurste stukje vastgoed van Groningen beklad gaat worden. Is er een manier hoe we dit kunnen voorkomen?” Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie zegt het niet vinden kunnen dat er direct vernielingen hebben plaatsgevonden: “Weten we ook wie dit gedaan hebben? En kan er gekeken worden naar alternatieve plekken voor graffiti?”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “We houden bij de inrichting van een gebied hier rekening mee”

De wethouder geeft aan dat het voorkomen van graffiti heel ingewikkeld is. “Wat we doen is dat we bij de inrichting van een gebied hier rekening mee houden. Bijvoorbeeld bij de vervanging van de ondergrondse afvalcontainers. Deze nieuwe containers hebben een aparte coating gekregen. Daarmee kunnen we niet voorkomen dat er graffiti wordt aangebracht, maar we kunnen het er wel makkelijk vanaf halen. Wat betreft Dudok: het is verdrietig dat er spullen beklad worden. Inmiddels is het schoongemaakt.”

“Aangifte gedaan bij politie”

Volgens Wijnja is handhaving ingewikkeld. “Je zult iemand op heterdaad moeten kunnen betrappen. We hebben bij de politie aangifte gedaan van de vernieling. Dat doen we eigenlijk altijd in deze gevallen. Als degene gevonden wordt wie dit gedaan heeft, dan willen we de kosten op deze persoon geen verhalen. Sinds 2017 werken we in de gemeente met vrijplaatsen waar graffiti mag worden aangebracht. Dit is verlengd tot 2026 waarbij er afspraken zijn gemaakt met Noordstaat. Zij komen met een evaluatie over deze vrijplaatsen, die later dit jaar verwacht wordt. Onze indruk is dat de vrijplaatsen goed werken. Bij de evaluatie kunnen we kijken of uitbreiding van deze plekken noodzakelijk is.”