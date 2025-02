Spannende fase voor Sunnemeerten Parade: “Crowdfundingsactie heeft een boost nodig”

Foto: Wendy Bruins

Dit jaar wordt er rond Sint Maarten een Sunnemeerten Parade georganiseerd. Een crowdfundingsactie om dit mogelijk te maken nadert de deadline. Volgens Hannelore Duynstee is alle hulp welkom.

Hoi Hannelore! Van de beoogde 13.000 euro is inmiddels zo’n 37 procent opgehaald, terwijl er nog dertien dagen te gaan zijn …

“Het is inderdaad heel spannend. Bij deze actie moeten we minimaal tachtig procent ophalen. Lukt dat niet, dan storten we het geld terug naar de mensen die gedoneerd hebben. Overigens is het project niet in gevaar, de Sunnemeerten Parade gaat sowieso door. We hebben meerdere ijzers in het vuur, maar steun van deze crowdfundingsactie is wel heel mooi meegenomen. En we kunnen inderdaad wel een boost gebruiken.”

Voor de mensen die het gemist hebben: wat is een Sunnemeerten Parade precies?

“Het is een lichtparade die door de stad trekt, waarbij inwoners zelfgemaakte lichtsculpturen meedragen. Het initiatief is geïnspireerd door de Utrechtse Sint Maartenparade en is bedoeld om inwoners samen te brengen. De parade eindigt met een ceremonie op de Grote Markt. Met dit initiatief hopen we inwoners van alle leeftijden te inspireren om samen iets moois te creëren en dit met de stad te delen.”

Sint Maartenparade in Utrecht

Utrecht beschouwt zichzelf als de Sint Maartenstad. In 2001 werd er het Sint Maartensberaad opgericht. Samen met Sharing Arts Society en Museum Catharijneconvent wordt er de laatste jaren een parade gehouden. “Thema van de afgelopen editie was ‘van generatie op generatie.’ Het was een fantastische editie vol zang, muziek, lichtsculpturen, dans, performance en mooie, zelfgemaakte lampions”, laat de Utrechtse organisatie weten.

Foto: Wendy Bruins Foto: Wendy Bruins Foto: Wendy Bruins

Hoe komt het dat er zoveel geld nodig is?

“We hebben uiteraard te maken met vergunningen, maar we willen ook graag met kunstenaars werken. Als organisatie vinden we het belangrijk dat we iedereen netjes gaan betalen. Komend voorjaar willen we gebruiken om kunstenaars aan te trekken, waarna een brainstormsessie begint. Inwoners, bedrijven of scholen die zich hebben aangemeld, worden in groepen gekoppeld aan een kunstenaar. De brainstormsessies zullen tot een idee leiden waarmee de kunstenaar aan de slag gaat. Het is dus geen project waarbij de kunstenaar bepaalt, nee, de kunstenaar luistert en probeert de ideeën van de inwoners in een lichtobject te verwerken waar de deelnemers zich weer in kunnen herkennen.”

En dit object wordt vervolgens ook samen gemaakt?

“Dat is inderdaad de bedoeling. Dit gebeurt in werkplaatsen waar mensen vanaf september wekelijks aan de slag gaan met knippen, plakken en modelleren. Eigenlijk hadden we in januari met dit project willen beginnen, maar voor de financiering hebben we ook subsidies aangevraagd. Dit kost tijd, waardoor we hebben besloten om uiterlijk in maart te willen starten. November lijkt dan ver weg, maar we hebben de tijd hard nodig.”

Afgelopen herfst maakten jullie dit bekend en als redactie hebben we louter positieve reacties ontvangen …

“Ja, en dat geldt voor ons ook. Mensen zijn erg positief. Licht doet iets met mensen. November is een donkere maand, waarin het verlangen naar licht groot is. Dat zie je deze dagen ook, dat mensen blij zijn dat de zon schijnt. En we merken het aan de berichten die we binnenkrijgen. Deelnemers kunnen zich nog niet aanmelden, maar kunnen op onze website wel aangeven dat ze op de hoogte willen worden gehouden. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt, bijvoorbeeld door scholen.”

Maar even terug naar die crowdfundingsactie, hoe gaan jullie ervoor zorgen dat het benodigde geldbedrag wordt opgehaald?

“De komende periode willen we fysiek in de stad aanwezig zijn, bijvoorbeeld door met een sculptuur door de stad te trekken. Daarnaast hebben we een aantal bekende Groningers gevraagd om filmpjes te maken die we op sociale media gaan publiceren. Zo hopen we de bekendheid van onze parade en de crowdfundingsactie te vergroten. En dat werkt, want gisteren zijn we bijvoorbeeld met een sculptuur de stad in geweest en kregen we hele leuke reacties van mensen die ons aanspraken. Heel tof!”

Meer informatie over de crowdfundingsactie vind je op deze website.