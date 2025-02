SodM zou minister anders adviseren over gaswinning, SP wil debat

Foto: Gijs Bouman (112 Groningen)

Als het Staatstoezicht op de Mijnen, SodM, minister Sophie Hermans (VVD) van Klimaat & Groene Groei opnieuw zou moeten adviseren over de gaswinning in Warffum, dan zou er een ander advies worden gegeven. Dat zegt het SodM tegen onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV). De SP laat weten hierover met de minister in debat te willen.

“Wat het SodM zegt is dat er geleerd moet worden van de resultaten van de parlementaire enquête en dat er daarom anders geadviseerd zou worden”, vertelt Kamerlid Sandra Beckerman van de SP. “Minister Hermans keurde de nieuwe gaswinning bij Warffum goed, omdat het SodM positief zou zijn. Ook verschillende fracties gaven daarom groen licht. Maar dit blijkt niet juist. Nieuwe winning kan nog worden voorkomen. Daarom roep ik de Tweede Kamer op om in te grijpen.” Volgens Beckerman is een debat hierover inmiddels aangevraagd.

Parlementaire enquêtecommissie

De uitspraken van Beckerman gaan over de gaswinning uit het Warffumveld. In 2022 vroeg de NAM een vergunning aan om hier voor een periode van acht jaar gas te winnen. In dat jaar gaf het SodM groen licht voor de vergunning. Dat was voordat de parlementaire enquêtecommissie haar conclusies presenteerde. “Op dat moment keken we vooral naar de technische aspecten van de gaswinning”, laat Kockelkoren aan Pointer weten. “Wat is de kans dat er aardbevingen ontstaan bij Warffum? En als dit gebeurt, wat is dan de kans dat er schade ontstaat? Die kans werd ingeschat als laag.”

“Manier van adviseren zijn we aan gaan passen”

De parlementaire enquêtecommissie liet weten dat bij de gaswinning aspecten als veiligheid, gezondheid en welzijn onvoldoende hebben meegewogen in de besluitvorming. Kockelkoren: “Naar aanleiding van dit rapport hebben we onze manier van adviseren aangepast.” Zo wordt nu in een advies bijvoorbeeld ook rekening gehouden met de maatschappelijke onrust. Het SodM weet niet of de politieke uitkomst anders was geweest als deze gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners was meegenomen in hun advies. Voor de inwoners van Warffum is het reden genoeg om minister Hermans op te roepen een nieuw advies te vragen aan de toezichthouder. Ze willen dat de minister een nieuw advies vraagt voordat ze een definitieve beslissing neemt over de vergunning. Eind vorig jaar liet Hermans weten de NAM een vergunning tot 2032 te willen geven.

Ook de SP vraagt nu om een nieuw advies. Beckerman wil dat de Kamerleden opnieuw gaan stemmen over de vergunning. De uitzending van Pointer is zondagavond om 22.10 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.