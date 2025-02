Seniorenmakelaar en bouwen van seniorenwoningen moeten voor doorstroming op markt zorgen

In de gemeente gaat er onderzoek gedaan worden of het bouwen van seniorenwoningen bij winkelcentra en het instellen van een seniorenmakelaar ook tot een betere doorstroming op de vastgelopen woningmarkt gaat zorgen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde woensdagavond in met deze voorstellen.

De fractie van de VVD presenteerde onlangs een initiatiefvoorstel. Dit voorstel bevatte zo’n veertig plannen die als doel hebben om de vastgelopen woningmarkt in beweging te krijgen. Diverse voorstellen bleken toen niet haalbaar te zijn, waardoor de partij nu de meest kansrijke voorstellen indiende. Rik Heiner: “De kern van de problematiek is de doorstroom. Die stagneert. Daarom stellen we voor om onderzoek te doen naar de invoering van een seniorenmakelaar. Deze kan woningeigenaren ondersteunen bij het vinden van een nieuwe, passende woning. Op een gegeven moment ben je in een gezinswoning gaan wonen, er kwamen kinderen maar inmiddels zijn de kinderen uitgevlogen, je wordt ouder en je zou kunnen verhuizen naar een passende seniorenwoning, waardoor de gezinswoning beschikbaar komt voor nieuwe gezinnen.”

Seniorenwoningen bij winkelcentra

Maar dan moeten zulke woningen er wel zijn. Het lijkt de VVD daarom slim om in de buurt van winkelcentra seniorenwoningen toe te voegen. “Je kunt dan in je eigen wijk blijven wonen, je woont dichtbij belangrijke voorzieningen en je woning is gelijkvloers.” Daarnaast lijkt het de partij ook goed om gebouwen van woningcorporaties op te toppen. Daarmee wordt bedoeld dat er bijvoorbeeld op een flatgebouw van drie verdiepingen, er een extra verdieping aan wordt toegevoegd.

Hans de Waard (SP): “Voorstellen snijden wel enigszins hout”

Bij andere fracties klinkt enthousiasme. Hans de Waard van de SP: “De VVD heeft enkele weken geleden een schot hagel afgeschoten en het resultaat ligt nu voor ons. Het gaat om voorstellen die wel enigszins hout snijden. Het optoppen van gebouwen lijkt ons goed als het in die buurt past en er ook draagvlak voor is.” Rico Tjepkema van de PvdA: “Het optoppen biedt kansen. En het toevoegen van betaalbare woningen en het instellen van een seniorenmakelaar zijn prachtige initiatieven om ouderen aan een nieuwe woning te helpen. Je zorgt dat de doorstroom daarmee op gang komt.”

Kelly Blauw (PVV): “We kunnen dit alleen steunen als mensen vrijwillig willen verhuizen”

Ook de ChristenUnie is enthousiast. Laurent Dwarshuis: “Als je kinderen allang het huis uit zijn, dan kan het best wel een grote stap zijn om een andere woning te gaan zoeken. Een seniorenmakelaar kan helpen om de doorstroom op gang te krijgen.” Kelly Blauw van de PVV is kritisch: “Je huis is je eigen bezit. We kunnen dit voorstel alleen steunen als het vrijwillig is. We willen niet dat een makelaar mensen gaat dwingen om te verhuizen.” Volgens Heiner is dat ook niet de bedoeling.

Hans Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): “Optoppen maakt ons zenuwachtig”

En er is meer kritiek. Bijvoorbeeld van Stadspartij 100% voor Groningen. Hans Moerkerk: “Het optoppen van gebouwen maakt ons zenuwachtig. We hebben gezien wat dit in de Schildersbuurt heeft gedaan. Daarnaast vraagt mijn partij zich af of we dit vanuit de gemeente moeten initiëren. Volgens ons kunnen woningcorporaties dit zelf gaan oppakken. Zij kunnen met initiatieven komen, dan kunnen wij het bij de vergunningsaanvragen staven. Mijn fractie lijkt het niet verstandig om dit zelf actief aan te gaan vliegen.” Bij de Partij voor de Dieren zijn er ook zorgen. Bart Hekkema: “Als we gaan optoppen, dan brengt dat wel uitdagingen met zich mee. We willen namelijk ook graag vergroenen. Ga je zoiets doen, dan lijkt het ons slim om na te denken over een verlaging van de parkeernorm.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “In gesprek met corporaties over optoppen”

Het plan voor het optoppen krijgt ook geen groen licht van wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen. “We hebben eerder al aangegeven naar het optoppen te willen kijken. We weten namelijk als geen ander welke problemen er op de woningmarkt spelen. In dit voorstel wordt specifiek gevraagd naar het uitvoeren van een pilot bij het optoppen. Maar dat is niet nodig, omdat zoiets al regelmatig gebeurt, en er al lopende trajecten zijn. Wat ik wel toe kan zeggen is dat we met corporaties in gesprek willen om te overleggen waar zoiets kan. Niet op individuele straatniveau, maar op locaties waar het eventueel zou kunnen.” Voor de VVD is deze toezegging voldoende, waardoor dit voorstel niet in stemming wordt gebracht.

Van Niejenhuis is wel enthousiast over de seniorenmakelaar en het toevoegen van seniorenwoningen bij winkelcentra. “Dit is zinvol om te onderzoeken.” Dat vindt de raad ook. Beide moties worden unaniem aangenomen. Bij de seniorenmakelaar stemmen 40 raadsleden voor en 0 tegen, bij de seniorenwoningen als motor voor de doorstroming stemmen 41 raadsleden voor en 0 tegen.