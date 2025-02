Foto: Rob Dammers - Vorden Arriva (noord) 349 trein 30837 Winterswijk, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117447545

Het treinverkeer is vrijdagochtend verstoord geraakt op de trajecten Groningen-Buitenpost en Groningen-Groningen-Noord.

Een seinstoring is daar de oorzaak van. Volgens NS is de storing in onderzoek.

Wat de gevolgen voor reizigers zijn is (nog) niet bekend. Voorlopig denkt NS dat de storing tot 11:30 uur duurt.