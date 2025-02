Schaken in Haren zit in de lift: “Onder jongeren is het erg populair”

Schaken in Haren heeft de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen. Met name onder jongeren. De schaakclub Haren denkt dat er nog meer te winnen valt en komt de komende periode met cursussen. Cursussen die volgens Kees Romijn ook noodzakelijk zijn.

Hoi Kees! Kun je uitleggen waarom het noodzakelijk is?

“Op dit moment hebben we zo’n zestig actieve leden. Voor een dorp als Haren is dat erg netjes. Meer dan de helft zijn jeugdleden. Dat heeft als gevolg dat de club heel levendig is. Maar wat we eigenlijk zouden willen is dat we ook wat meer volwassenen aan ons gaan binden. En daarom hebben we dus het plan opgevat om twee cursussen aan te bieden.”

Deze cursussen zijn bedoeld voor alle leeftijden?

“Dat klopt. Of je nu 30 jaar oud bent of 70, je bent van harte welkom. De eerste cursus richt zich op schakers die eigenlijk nog aan het begin staan van hun schaakcarrière. Bij deze cursus leer je alles vanaf het startpunt. De andere cursus is bedoeld voor mensen die wel eens geschaakt hebben, maar bij wie het wat is vastgeroest. En iedereen is ook welkom. Ook als je doof bent, kun je je bij ons aanmelden.”

Dat er veel jongeren actief zijn is denk ik iets waar menig vereniging jaloers op is. Hoe verklaar je dit succes?

“Ik denk dat het onderwijs daar een belangrijke rol in speelt. Op verschillende basisscholen in Haren wordt het schaken gebruikt als onderdeel om jezelf te ontwikkelen. Doordat je op jonge leeftijd er mee in aanraking komt, worden er zaadjes geplant, waardoor jongeren blijven schaken. En we moeten ook eerlijk zijn: niet iedereen vindt het leuk. Er zijn genoeg jongeren die het helemaal niet leuk vinden om een half uur achter een schaakbord te zitten. En dat geeft niet. Je hebt het wel geprobeerd.”

Nu wordt er ook wel gezegd dat de coronacrisis het schaken een impuls heeft gegeven. Merken jullie dat ook?

“Absoluut. Ik denk dat ons basisscholenkampioenschap daar een mooi voorbeeld van is. Tijdens de eerste editie na de coronacrisis hadden we 136 kinderen die deelnamen. Dat is ontzettend veel. Bij de laatste editie, vorig jaar, zaten we rond de negentig deelnemers. Dat is voor onze begrippen nog steeds erg veel. Tijdens de coronacrisis zijn op veel plekken schaakborden tevoorschijn gehaald. Fysiek maar ook online. Online kun je vrij makkelijk tegen mensen een potje spelen. En ook fysiek. In een verzorgingstehuis in het dorp was er sprake van eenzaamheid. Daar is een schaakclub ontstaan die vandaag de dag nog steeds bestaat. Er wordt wel eens gezegd dat schaken niet sociaal is. Tijdens wedstrijden klopt dat. Maar als je een wedstrijd analyseert, kan het erg gezellig zijn.”

Daarnaast is het dit jaar ook een bijzonder jaar voor jullie hè?

“Dat kun je wel zeggen. In 2015 bestonden we honderd jaar. We hebben toen de Koninklijke Erepenning gekregen. Dat proces was overigens heel bijzonder. Om zo’n penning te krijgen moet je het bewijs van oprichting kunnen laten zien. Maar die hebben we niet. Een felle brand heeft indertijd deze documenten, net als een groot deel van ons archief, verwoest. Gelukkig kwamen we in het Nieuwsblad van het Noorden een artikel tegen waarin vermeld stond dat onze club op 3 september 1915 was opgericht. Dat betekent dat we dit jaar 110 jaar bestaan. Daar willen we op een leuke manier bij stil gaan staan. Over het programma kan ik nu nog niets zeggen, maar daar kom ik zeker nog op terug.”

De cursussen worden gegeven op vrijdag 25 april, 2, 9, 16 en 30 mei. De cursussen zijn bedoeld voor maximaal acht deelnemers per cursus en vinden plaats in De Hoeksteen aan de P. Wierengaweg 2 in Haren. Elke cursusavond begint om 19.45 uur en eindigt om 21.15 uur. De kosten bedragen 50 euro. Daar staat tegenover dat bij lidmaatschap het eerste jaar gratis is. Meer informatie vind je op deze website. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar dit adres.