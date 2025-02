Schaakkampioenschap voor basisscholen prooi voor GSV: “Hoog niveau”

In wijkcentrum Het Dok in Lewenborg vond zaterdag de 36ste editie van het schaakkampioenschap voor basisscholen plaats. Volgens Hiddo Zuiderweg van de organisatie werd het een succesvol evenement.

Hoi Hiddo! Het succes is vooral te danken aan de grote opkomst, toch?

“Dat kun je zeker zeggen. We hadden 138 deelnemers die zich aangemeld hadden. Dat is voor deze eeuw een record. De jongste deelnemer zit in groep 2 en is ongeveer vijf jaar oud. De oudste deelnemer is 12 jaar. Ze namen het tegen elkaar op in negen rondes. Het begon gisterochtend om 10.30 uur en rond 17.00 uur vond de prijsuitreiking plaats. Een flink lange dag, zeker voor de jongste kinderen.”

Hoe verklaar je het succes? Komt het door de media-aandacht voor de sport, of speelt het feit dat Jorden van Foreest, een schaakgrootmeester, uit de stad komt een rol?

“Dat laatste heeft denk ik een beperkt effect. Als je de meest fanatieke jongeren spreekt, dan zullen zij Jorden wel kennen. Heel anders is dat bijvoorbeeld bij een naam als Magnus Carlsen. Dat is iemand die alle kinderen kennen. Mede ook vanwege de situaties die afgelopen jaren het nieuws hebben gehaald. Vorige maand verliet hij bijvoorbeeld het wereldkampioenschap omdat er gedoe was over de kleding die hij droeg, die in strijd zou zijn met de voorschriften. Wat dat betreft heeft media wel een belangrijke rol hierin.”

Zou de media niet wat meer aandacht aan schaken moeten besteden?

“Het zou gek zijn als ik op deze vraag niet ‘ja’ zeg. Aan de andere kant weet ik ook hoe het werkt. Als je geen verstand hebt van voetbal, en nog nooit een voetbalwedstrijd gezien hebt, dan weet je binnen vijf minuten hoe dit spelletje gespeeld moet worden. Het uitzenden van schaken op televisie is hele andere koek. Het is minder dynamisch en de spelregels zijn ook complexer. Overigens hebben we wat dat betreft ook niet zoveel te klagen, omdat tegenwoordig alle grote toernoois via streams worden uitgezonden waardoor de schaakliefhebber te kust en te keur kan.”

Hoe zou je het niveau van de deelnemers gisteren omschrijven?

“Je hebt een groep die al heel goed kan schaken. Ik heb gisteren wedstrijden gezien die een heel hoog niveau hadden. Maar er hadden zich ook kinderen aangemeld, die nog niet zo goed kunnen schaken. En dat is helemaal niet erg. Ik heb gisteren alleen maar kinderen gezien die met een grote glimlach op hun gezicht rondliepen. Ze hebben een hele leuke dag gehad. En daar draait het om.”

Toch is op deze manier het toernooi in het voordeel van kinderen die al goed kunnen schaken …

“Het is maar net wat je jezelf als doel stelt. Wil je winnen of wil je dat kinderen een leuke dag hebben? Winnen is niet altijd belangrijk. Iedereen heeft gisteren sowieso veel ervaring opgedaan, en dat is ook allemaal winst. Maar wat je zegt klopt uiteraard wel. De beste schakers speelden zes wedstrijden tegen de wat minder ervaren schakers. Daarna kwamen ze hun concurrenten tegen.”

Als we kijken naar de winnaars: de Groninger Schoolvereniging, GSV, stak er opnieuw met kop en schouders bovenuit …

“Traditioneel scoort deze school erg goed. Op deze school is er veel aandacht voor het schaken. En dat betaalt zich uit. Het winnende team bestond uit Pranav Nair, Vygo Tollenaar, Daan Hentzen en Yuan li Ma Schrijvers. Het individuele klassement werd gewonnen door Pranav Nair (GSV), die al zijn negen partijen in winst omzette. Op de tweede plaats eindigde Yuan Li Ma (GSV), met 1,5 punt achterstand. Derde werd Vygo Tollenaar ook van de GSV. Coroliena Broersma (GSV) won bij de meisjes, met 6,5 uit 9. Ze bleef Hannah Urban (Palet) een half puntje voor.”

Als organisatie zijn jullie naast het organiseren van toernooien ook actief met het geven van schaakworkshops op scholen. Kunnen scholen zich hiervoor aanmelden?

“Absoluut. Als een school interesse heeft, dan kunnen ze via onze website contact met ons opnemen. Dan kunnen we bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Als organisatie vinden wij het super leuk om uitleg te geven over het schaken aan kinderen. Het is een mooie manier om kennis te maken met deze sport. Vind je het helemaal niets, dan even goede vrienden. Vind je het prachtig, dan zijn er genoeg manieren om jezelf te ontwikkelen. Straks op 15 februari vindt er bijvoorbeeld een mooi toernooi plaats in Hoogezand.”