Ruzie in woning De Hoogte leidt naar vondst drie vuurwapens en meerdere soorten drugs

Foto: Wijkagent Priscilla Eekhof via Instagram

In een woning in de wijk De Hoogte heeft de politie vorige week een aanzienlijke hoeveelheid drugs gevonden. Ook vonden agenten drie vuurwapens. De bewoners zijn direct aangehouden.

Volgens wijkagent Priscilla Eekhof kwam de politie af op een melding van ruzie in de woning. De bewoners probeerden de agenten te sussen, door te stellen dat er alleen een woordenwisseling had plaatsgevonden. Toen de politie een kijkje nam in het huis, werd in meerdere ruimten diverse soorten soft- en harddrugs gevonden. Daarnaast troffen agenten drie vuurwapens aan, die meteen in beslag werden genomen.

Beide bewoners, een man en vrouw, werden aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Het tweetal werd gehoord en krijgt een proces-verbaal aan de broek, waardoor ze zullen moeten voorkomen bij een rechter. Volgens Eekhof bestaat ook de kans de burgemeester nog iets mag zeggen over het duo en hun woning, want er wordt een bestuurlijke rapportage gemaakt en naar het Stadhuis gestuurd.