Ruim tachtig procent opgehaald voor nieuwe concertvleugel NNO: “Nog elf dagen te gaan”

Met nog elf dagen te gaan heeft de crowdfundingsactie van het Noord Nederlands Orkest en SPOT Groningen inmiddels 81.655 euro opgehaald om een nieuwe concertvleugel aan te kunnen schaffen. Het streefbedrag van de actie is 100.000 euro.

“Jullie zijn waanzinnig. We zijn jullie enorm dankbaar”, laat het NNO in een reactie weten. Maar ondanks dat al ruim tachtig procent van het streefbedrag binnen is, zijn ze er nog niet. Een nieuwe concertvleugel is nodig omdat de huidige piano niet meer voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het orkest. “Een nieuwe vleugel zorgt ervoor dat Groningen zich kan blijven meten met de top 5 klassieke concertzalen van Nederland. Voor ons, als enige professionele symfonieorkest in Noord-Nederland, is een nieuwe vleugel cruciaal. Alleen zo kunnen we op het hoogste niveau blijven spelen.”

Donatiemogelijkheden

Bij de crowdfundingsactie kan er ingezet worden op verschillende donatiemogelijkheden. Zo was het mogelijk om voor een bedrag van 75 euro een vleugeltoets te doneren. Dit onderdeel is inmiddels uitverkocht. “Er zijn nog andere opties om te doneren. Zo kun je kiezen voor een culinair arrangement rondom het inwijdingsconcert van de vleugel, een schoolklas een muzikaal cadeau geven of een exclusieve Steinway & Sons-reis naar Hamburg.”

Steinway D

Het NNO en Spot Groningen willen graag een Steinway D-vleugel aanschaffen. Deze piano is de internationale standaard op pianogebied en een must voor elke serieuze concertzaal met een klassiek programma. De geschiedenis van deze vleugel- en pianobouwer voert terug naar 1839. In dat jaar werd het bedrijf opgericht in Duitsland door Heinrich Engelhard Steinweg, die in 1851 met zijn zoons naar Amerika emigreerde en zijn achternaam wijzigde in Steinway. In de jaren 1860 werden zij de meest vooraanstaande pianobouwers. Tegenwoordig behoren Steinwayvleugels tot de beroemdste ter wereld.

Naast de crowdfundingsactie trekt het orkest zelf ook de portemonnee. Meer informatie vind je op deze website.

Verslaggever Laurens Jove Rodriguez maakte een reportage over het onderwerp: