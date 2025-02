Ruim dertig bomen beklad in Beijumerbos: “Hier moeten we tien, twintig jaar tegenaan kijken”

Foto: ingezonden

In het Beijumerbos zijn ruim dertig bomen beklad met verf. Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten is boos.

“Wanneer het precies is aangebracht, weten we niet”, vertelt Zwiers. “Eind vorige week ontdekten we de eerste bomen. Gisteren en vandaag ben ik samen met een collega op onderzoek uitgegaan, en daarbij zijn we zeker dertig bomen tegengekomen die zijn bewerkt.” Op verreweg de meeste bomen is met verf een pijl aangebracht. “We zijn ook bomen tegengekomen waar spijkers in de bast zijn geslagen, waaraan een bordje hangt met de tekst ‘zie omme zijde’.”

“Hoe haal je het in je hoofd?”

Waar de pijlen voor dienen, is onbekend. “Hoe haal je het in je hoofd om verf aan te brengen op de bomen? Deze pijlen zijn er over tien, twintig jaar nog. Het is er niet af te halen met een hogedrukspuit of chemische middelen. En het is niet mogelijk om de bomen zomaar te vervangen. Dit doet heel veel met het aanzien van het bos. De bewuste bomen zullen dit wel overleven, maar het ziet er niet uit, het is lelijk. Wij van Natuurmonumenten begrijpen niet hoe mensen dit kunnen doen. Op jaarbasis genieten duizenden mensen van het Beijumerbos. Verreweg de meeste bezoekers gedragen zich voorbeeldig, maar zij zullen nu wel geconfronteerd worden met besmeurde bomen.”

“De komende decennia zitten we met een ondergekliederd bos”

Natuurmonumenten overweegt aangifte te doen bij de politie. Mensen die de afgelopen periode iets hebben gezien in het Beijumerbos, of die meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie op 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Zwiers: “Onze oproep is dan ook: besef wat je doet. De komende decennia zitten we met een ondergekliederd bos. Dankjewel.”