Ruim 400 mensen lopen de Kardinge-wandeltocht: “Animo om te wandelen is groot”

Op en rond Kardinge vond zaterdag de Kardinge-wandeltocht plaats. Eisse de Haan van de Friese Lange Afstand Lopers, FLAL, spreekt van een succesvolle dag.

Hoi Eisse! Hoe is het vandaag gegaan?

“We kunnen spreken van een groot succes. We hebben vandaag zo’n 425 deelnemers mogen verwelkomen. Verreweg het grootste deel, zo’n 315, liep de 25 kilometer. Dertig deelnemers kozen voor de 50 kilometer en de rest heeft de 40 kilometer gelopen. Op dit moment, het is nu even na 17.00 uur, moeten alleen de deelnemers van de 50 kilometer nog finishen. Zij hebben tot de klok van 18.00 uur. Maar volgens de laatste geluiden moet dat allemaal gaan lukken. Dat we de 50 kilometer lopen is ook voor het eerst dit nieuwe jaar. Je merkt dat de dagen beginnen te lengen. Bij wandelevenementen in december en januari is de dag te kort om de 50 of 60 kilometer te kunnen lopen.”

Waar liepen de routes van vandaag langs?

“De wandelroute liep voor een groot deel door het voormalig stroomgebied van de Hunze. Daarnaast werden het voormalig klooster Selwerd, Harssens, Adorp en Garnwerd aangedaan. Start en finish waren bij sportcomplex Kardinge. Alleen al in de eerste kilometers van de wandeling was er een prachtig en eeuwen oud cultuurlandschap te zien met een bewogen geschiedenis.”

Met ook goede wandelomstandigheden vandaag?

“Absoluut. Als FLAL organiseren we met grote regelmaat wandelevenementen. In januari hadden we bijvoorbeeld een tocht rond Roden. Dat is een evenement waar we wel eens achthonderd deelnemers hebben ontvangen. Maar omdat er toen een code oranje gold, bleven we vorige maand steken rond de vijfhonderd. Vandaag was daar geen sprake van. De omstandigheden waren prima, alleen het zonnetje ontbrak. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Alleen bij Adorp kregen we meldingen dat het erg glibberig was door de sneeuw, onder andere op veeroosters. Daar was het even oppassen geblazen.”

Zit het wandelen volgens jou in de lift?

“Absoluut. Dat is een ontwikkeling die we al wat langer zien. Voor de coronacrisis was deze trend al zichtbaar. Tijdens corona mochten wij als organisatie geen evenementen organiseren, maar zijn mensen wel meer, op individuele basis, gaan lopen. Dat heeft geleid tot extra belangstelling. Tegelijkertijd is de wandeling van vandaag niet het populairste evenement. Als je later in het seizoen komt, dan zie je dat de belangstelling verder toeneemt, omdat veel mensen de wandelingen aangrijpen als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. Maar dat evenement is nu nog net te ver weg.”

Qua deelnemers: is het van jong tot oud?

“We zien alle leeftijden voorbij komen. Maar er is wel een duidelijke grijze bovenlaag. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 55 tot 60 jaar. Er zijn deelnemers die rond de 80 jaar oud zijn, maar ook jongeren. Dat zien we ook als vereniging: we hebben nu meer dan duizend leden. Door de jaren heen blijft dit op peil, en ook vandaag hebben we bijvoorbeeld weer nieuwe leden kunnen verwelkomen.”

In afwachting dus van de laatste deelnemers tot zij finishen. Daarna erwtensoep?

“Dat gaat er zeker in, hoewel ik mij ook voor kan stellen dat er mensen zijn die graag naar huis willen. We zullen ook nog even op moeten ruimen. De routes die vandaag gelopen zijn, zijn met borden aangegeven. De afspraak is dat de laatste deelnemer de bordjes meeneemt. Sommige deelnemers, of mensen die dit organiseren, hebben vanochtend om 04.00 uur hun wekker horen gaan. Dus we gaan het niet laat maken.”

De volgende wandeltocht die de FLAL organiseert is op 8 maart. Dan staat de ‘Mar en Greide wandeltocht’ in Oudega, Súdwest-Fryslân, op het programma.