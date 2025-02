RUG zoekt tweetaligen voor onderzoek naar variatie van het Gronings

Foto: MP

Taalwetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen zoeken mensen die goed Gronings én Nederlands spreken. Men hen willen de wetenschappers onderzoek doen naar hoe deze talen in de hersenen worden opgeslagen.

Door middel van geluidsopnamen en een korte vragenlijst onderzoekt de RUG de verschillende variaties in het Nederlands en Gronings en hun relatie met sociale factoren. Deelnemers spreken zinnen in zowel het Nederlands als het Gronings in. Ook beantwoorden ze vragen over hun taalgebruik en achtergrond.

Deelnemers aan het onderzoek moeten meerderjarig zijn en zowel het Gronings als het Nederlands goed kunnen spreken. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Als dank krijgen deelnemers een vergoeding van tien euro. Het onderzoek vindt plaats in het Harmoniegebouw in Groningen. Voor wie moeilijk kan reizen naar Stad: er kan ook een afspraak in de buurt worden gemaakt. Wie mee wil doen aan het onderzoek, kan een e-mail sturen naar Maureen Prins via n.b.m.prins@student.rug.nl.