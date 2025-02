RUG wil minder faculteiten om bezuinigingen op te vangen

Foto: Cisca Wijmenga

De RUG onderzoekt of het aantal faculteiten verminderd kan worden. Dat meldt de Ukrant. Het heeft te maken met de dreigende miljoenenbezuinigingen van het Rijk.

Uit een rapport van het college van bestuur, dat is ingezien door de Ukrant, blijkt dat een werkgroep drie scenario’s heeft opgezet. In één daarvan gaan zeven faculteiten fuseren tot één grote megafaculteit onder de noemer ‘social sciences and humanities’.

In het tweede scenario worden drie kleine faculteiten ondergebracht bij een grote faculteit. Wijsbegeerte, ruimtelijke wetenschappen en religie, cultuur en maatschappij komen dan onder de vleugels van letteren, rechten, gedrags- en maatschappijwetenschappen of economie en bedrijfskunde.

Voor het laatste scenario beschrijft de werkgroep twee varianten. Daarbij wordt door diverse faculteiten veel meer samengewerkt. Elk van de drie scenario’s heeft voor- en nadelen.. De werkgroep stelt dan ook dat bij alle faculteiten draagvlak gevonden moet worden. Het is de bedoeling dat nog vóór de zomer een nieuw advies wordt uitgebracht.