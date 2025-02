RUG-student vangt bot bij Raad van State: ‘Dag te laat is dag te laat en concept-versie krijgt geen cijfer’

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

Een student geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft woensdag een zaak bij de Raad van State verloren tegen het examencollege van de universiteit.

De student had een herkansing voor het vak Competence Development 2.1, maar leverde de opdracht een dag te laat in en stuurde alleen een conceptversie. De examinator beoordeelde deze als onvoldoende en nodigde de student uit voor een gesprek om uit te leggen hoe hij alsnog kon slagen.

Volgens de student was de e-mail een officiële beoordeling waartegen hij in beroep kon gaan. Maar de rechter oordeelde dat dit niet het geval was. De opdracht was nooit officieel beoordeeld en er was geen eindcijfer toegekend. Bovendien kreeg de student nog een kans om de opdracht opnieuw te maken.

Daarom verklaarde de Raad van State zijn beroep ongegrond. De universiteit hoeft geen verdere stappen te ondernemen of kosten te vergoeden.