Rover wil duidelijkheid over vertraging werkzaamheden Hoofdstation: ‘Moeten vakantieplannen op de schop?’

Foto: ProRail via Groningen Spoorzone

Reizigersorganisatie Rover is niet blij met de onduidelijkheid van ProRail over de vertraging bij de werkzaamheden aan het Hoofdstation in Groningen. Volgens Rover moet ProRail snel duidelijk maken hoeveel dagen langer de treinvrije periode gaat duren.

De treinvrije periode van 17 mei tot 7 juli gaat langer duren dan de 51 dagen waar ProRail op rekende. De aannemer heeft meer tijd nodig door een tekort aan monteurs, extra werk bij de Esperantotunnel en vertraging bij de renovatie van de historische perronoverkappingen.

Hoeveel meer tijd dan de 51 dagen ProRail nodig heeft, is nog onduidelijk. Dat is tegen het zere been van reizigersorganisatie Rover, die de berichtgeving vaag vindt. “Worden de 51 dagen bijvoorbeeld 60 dagen, praten we over een veel langere periode of zelfs een extra periode van werkzaamheden?” vraagt Rover aan ProRail. “Mensen plannen op dit moment hun vakantie, dus het kan al heel erg helpen als wordt aangegeven hoe lang de uitloop maximaal is.”

De onduidelijkheid is volgens Rover niet alleen vervelend voor reizigers. Ook treinbedrijven hebben er last van, stelt Rover: “Zolang er nog niets bekend is over een nieuwe planning, kunnen zij ook niet aan de slag met het regelen van vervangende bussen.”