Roep om uitstel grote prijsverhoging warmtenet in Titaniumflat: ‘Warmtestad moet sociaal gezicht laten zien’

Foto via Google Maps - Streetview

De gemeenteraadsfracties van D66, PvdA en SP hebben kritische vragen gesteld aan het college over de forse stijging van het vastrechttarief voor bewoners van de Titaniumflat in Vinkhuizen. Warmteleverancier Warmtestad verhoogde dit tarief per 1 januari 2024 van 20 naar 291 euro per jaar. Veel bewoners voelen zich hierdoor overvallen.

Voorheen betaalden de bewoners veel minder, omdat de vorige warmteleverancier nog oude contractafspraken moest naleven. Nu Warmtestad het warmtenet heeft overgenomen, geldt hetzelfde tarief als in de rest van de wijk. Warmtestad stelt dat het doorberekenen van het vastrecht noodzakelijk is, maar bewoners ervaren dit als onrechtvaardig. Ze wisten dat het vastrecht zou stijgen, maar pas op de eindafrekening van het afgelopen jaar werd duidelijk hoeveel.

Volgens de drie fracties is draagvlak onder bewoners cruciaal voor het succes van een publiek warmtebedrijf. Ze roepen Warmtestad daarom op om een sociaal gezicht te laten zien. “Een publiek warmtebedrijf is van grote waarde om de energietransitie te laten slagen en daarbij is draagvlak onder inwoners cruciaal”, aldus D66-raadslid Andrea Poelstra.

D66, PvdA en SP willen weten of de communicatie over de tariefsverhoging beter had gekund. De drie partijen willen daarom dat het gemeentebestuur aan Warmtestad vraagt om de verhoging uit te stellen tot na de verduurzaming van de flat in 2025. Dan verbruiken bewoners minder energie, waardoor het verschil met hun oude energieleverancier (die ook de prijzen verhoogd zou hebben) minder groot wordt.