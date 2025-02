Rode kaart Thijmen Blokzijl geseponeerd

Foto via FC Groningen

De aanklager betaald voetbal heeft een streep gezet door de rode kaart die Thijmen Blokzijl afgelopen zaterdag kreeg tijdens de thuiswedstrijd van FC Groningen tegen NEC.

Blokzijl werd na een uur spelen van het veld gestuurd door scheidsrechter Martin van den Kerkhof. De verdediger raakte N.E.C.-speler Sami Ouaissa lichtjes van achteren toen de NEC-middenvelder alleen op het doel van FC-doelman Vaessen afstoomde. Na een VAR-check moest Blokzijl het veld verlaten.

De aanklager betaald voetbal acht deze overtreding niet voldoende reglementair en overtuigend bewezen, omdat niet honderd procent duidelijk was dat er sprake was van een scoringskans. Daarom besloot de aanklager de zaak te seponeren. Dat betekent dat trainer Dick Lukkien gewoon over Blokzijl kan beschikken voor de uitwedstrijd van komend weekeinde tegen Willem II.