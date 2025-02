Rijkswaterstaat probeert probleem met ‘scheve’ Dorkwerderbrug maandag op te lossen

Foto: Robert van der Veen (112 Groningen)

Rijkswaterstaat probeert maandag om de oorzaak te vinden van de storing in de Dorkwerderbrug, die sinds vrijdag kampt met een technisch mankement.

Sinds 10.00 uur is de brug volledig gestremd, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Dat betekent dat de zowel scheepvaartverkeer als wegverkeer niet onder of over de brug kan.

Wat de oorzaak van de storing is, moet volgens Rijkswaterstaat deze maandag duidelijk worden. “De brug staat als het ware ‘scheef’. Het brugdek wordt van beide kanten als het ware omhoog getild en één kan doet dat sneller dan de andere.”

Rijkswaterstaat liet maandagochtend nog fietsers over de brug rijden, maar dat mag sinds 10.00 uur ook niet meer. “De brug is tot vanavond 18.00 uur gestremd. We hopen de storing binnen dat tijdsbestek te vinden en op te lossen. Er is sinds vrijdag al een omleidingsroute via Aduard. We zetten nu ook verkeersregelaars in voor mensen die de borden niet gezien hebben.”