Restaurant The Market Hotel blijft ook komende weken dicht na brand, schade groter dan gedacht

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het restaurant in The Market Hotel aan de Grote Markt blijft de komende weken gesloten. Vorig weekend brak er brand uit in de kelder. Uit onderzoek is gebleken dat de schade veel groter is dan gedacht. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De brand ontstond zondag aan het einde van de avond in het invalidentoilet. De politie vermoedt brandstichting en heeft daags na de brand een 26-jarige man aangehouden. Ondanks dat het vuur snel onder controle was, is de schade in de kelder groot. Er zijn dusdanig hoge temperaturen bereikt dat bijvoorbeeld plastic is weggeschroeid.

Aanvankelijk dacht men het restaurant na een goede schoonmaakbeurt weer te kunnen openen, maar rook en roet is in plafonds en ventilatieschachten getrokken. De afgelopen week is daarom het plafond weggehaald en is ook het isolatiemateriaal uit de muren verwijderd. De schade wordt door een verzekeraar geschat op zo’n 2 miljoen euro. Het restaurant kan binnen vier tot tien weken weer open. Dit is afhankelijk of er gekozen wordt voor een tijdelijk plafond, waarop er komende zomer verder wordt gewerkt, of alles wordt direct in één keer gerepareerd.

Bij de brand raakte niemand gewond. Een schoonmaakster, die in de welness aan het werk was, kon op tijd voor de vlammen vluchten. Het hotel blijft de komende periode geopend.