Regio Groningen-Assen staat voor uitdaging op gebied van woningbouw

Foto: Johannes Rienks

De vraag naar woningen in de regio Groningen – Assen blijft toenemen. De gemeenten, beide provincies en de woningcorporaties onderzoeken welke aanpassingen daarvoor nodig zijn.

Uit een recent onderzoek onder bijna 15 duizend mensen blijkt dat er extra inspanningen nodig zijn om aan de groeiende vraag van woningen te voldoen. Zo is er behoefte aan ongeveer 4.300 woningen bovenop de eerder met het Rijk afgesproken 15.200 woningen tot het jaar 2030.

In de regio is er behoefte aan 5.400 sociale huurwoningen. Dat is 28 procent van de totale vraag, De vraag naar betaalbare koopwoningen tot 290 duizend euro is groot, maar door de stijgende bouwkosten is is het moeilijk om dat te realiseren.

Daar komt bij dat, door de vergrijzing en een toenemend aantal mensen met fysieke beperkingen, de vraag naar levensloopgeschikte woningen toeneemt. Tenslotte neemt de bevolking toe, door migratie, studenten en vluchtelingen.

De gemeenten, provincies en woningcorporaties gaan nu met elkaar in gesprek over de resultaten van het onderzoek. Daarna bepalen ze of aanpassingen in regionale afspraken en woningplannen nodig zijn. Het doel is om de plannen beter te laten aansluiten op de wensen van inwoners en de groeiende vraag naar woningen in de regio.