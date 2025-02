Recordaantal levertransplantaties dankzij perfusietechniek UMCG, ontwikkeling krijgt wereldwijd navolging

De 'perfusiekamer' in het UMCG - Foto via Universitair Medisch Centrum Groningen

In Nederland is vorig jaar een recordaantal levertransplantaties uitgevoerd. Ook het UMCG brak haar eigen record. Volgens het ziekenhuis is dat allemaal te danken aan de door het UMCG ontwikkelde perfusietechniek, waarmee donorlevers langer bewaard en getest kunnen worden.

Normaal gesproken zijn donorlevers maar 6 tot 10 uur buiten het lichaam houdbaar. Dankzij de perfusietechniek kan het UMCG levers langer bewaren en vlak voor transplantatie testen. Hierdoor worden meer organen geschikt voor transplantatie en vinden de operaties vaker overdag en planbaar plaats.

In heel Nederland werden vorig jaar 253 levertransplantaties gedaan, waarvan 95 in Groningen. De techniek trekt inmiddels wereldwijde belangstelling. Het protocol (de manier waarop de techniek moet worden toegepast) voor de perfusie is inmiddels openbaar gemaakt door het UMCG, zodat elk transplantatiecentrum wereldwijd ermee kan werken.

“Veel centra gebruiken deze techniek al en we hopen dat hierdoor meer centra volgen”, vertelt Vincent de Meijer, hoofd van het transplantatiecentrum in het UMCG. “Het is veilig voor de ontvangers en zorgt ervoor dat we meer patiënten een nieuwe lever en daarmee een nieuw leven kunnen geven.” Centra uit landen als Noorwegen, Duitsland, Israël en Australië kwamen al naar het UMCG om te leren hoe het werkt, vervolgt De Meijer: “‘Don’t run too fast’ zeggen we tegen alle centra, doe het stap voor stap. We adviseren ze altijd om eerst ervaring op te doen met koude perfusie, waarbij de levers gekoeld bewaard worden en doorspoeld worden met perfusievloeistof. Dat is wel een voorwaarde voordat ze de warme perfusie kunnen doen.”