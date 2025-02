Recordaantal deelnemers voor Nacht van Groningen: “Hardlopen zit flink in de lift” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De hardloopwedstrijd Nacht van Groningen heeft zaterdagavond een recordaantal bezoekers getrokken. Volgens Johan Meijer van de organisatie was de toeloop zo groot dat een aantal deelnemers teleurgesteld moest worden.

Hoi Johan! Fijn dat jullie eindelijk weer met start en finish op de Grote Markt zijn…

“Daar zijn we heel erg blij mee. De laatste keer dat we hier de start en finish hadden was in 2011. Maar de Grote Markt was in die tijd niet ideaal. De bussen die toen nog over de markt reden en het VVV-gebouw dat er stond. Daarom zijn we noodgedwongen verhuisd naar de Westerhaven, waar we twee jaar zijn gebleven. De afgelopen jaren waren start en finish op de Ossenmarkt. En nu met de nieuwe inrichting van de Grote Markt, waar we naar uit hebben gekeken, konden we weer terug. Fantastisch!”

Het was gisteravond erg druk, of niet?

“We kunnen terugkijken op een editie met een recordaantal deelnemers. Vorig jaar hadden we 3.300 deelnemers, gisteravond stonden er 5.200 mensen aan de start. Dat zijn bijna tweeduizend deelnemers meer. Op een gegeven moment moesten we de aanmeldingen stopzetten. We hebben mensen moeten teleurstellen, want er waren nog meer mensen die graag mee wilden doen.”

Tekst gaat verder onder de foto's:

Hoe verklaar je die groei?

“In het hele land zie je dat hardloopevenementen aan populariteit winnen. En daar bedoel ik het volledige spectrum mee. Dus zowel wandel- als hardloopevenementen. Later dit jaar organiseren we bijvoorbeeld een urban walk. Ook dat evenement wordt steeds populairder. Het leuke is dat hardlopen een heel gemêleerd gezelschap aantrekt. Gisteravond waren er vooral veel jonge mensen en wat minder 50-plussers. Dat komt waarschijnlijk door het tijdstip. Bij een evenement als de 4 Mijl zijn alle leeftijdsgroepen bijvoorbeeld vrijwel gelijkmatig verdeeld.”

Is de populariteit van het hardlopen te danken aan de coronacrisis?

“Dat zou kunnen. Ik denk dat de pandemie duidelijk heeft gemaakt dat fit en vitaal zijn belangrijk is. Maar ik denk dat ook andere factoren een rol spelen, zoals de invloed van sociale media. Je hoeft maar door je tijdlijn te scrollen, en de kans is groot dat je hardlopende influencers tegenkomt. Dat heeft een effect. Hardlopen is populair, misschien wel omdat het een individuele sport is die je overal kunt beoefenen.”

Jullie boden gisteravond vier afstanden aan. Waar was de meeste belangstelling voor?

“Dat was de tien kilometer. Zo’n tweeduizend deelnemers hebben deze afstand gelopen. Zestienhonderd mensen liepen de vijf kilometer. De tien Engelse mijlen en de halve marathon werden respectievelijk door 1.100 en 1.200 mensen afgelegd.”

Kunnen jullie met dit evenement nog verder groeien?

“Daar moeten we over nadenken, ook in verband met de vergunningen. De samenwerking met de gemeente Groningen is overigens heel goed. Ze begrijpen goed wat wij willen. Ik denk dat we als organisatie een mooi evenement kunnen neerzetten. Dat hoor ik ook van deelnemers. Mensen zeggen dat het goed georganiseerd is, met goede verzorging en een mooi parcours. Er zijn gisteravond geen incidenten gebeurd, en dat maakt me trots.”

Wanneer vindt het volgende evenement plaats?

“Dat is op 6 april. Dan hebben we de urban trail met start en finish op de Vismarkt. Komende week hopen we met leuk nieuws te komen over een aantal spectaculaire locaties die we bij deze trail aan willen gaan doen. Er zijn nog plekken beschikbaar voor dit evenement, maar ook daar gaan de aanmeldingen hard.”