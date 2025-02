Rechter verklaart modeketen Vanilia failliet

De rechter heeft modeketen Vanilia failliet verklaard. Uit de jaarrekeningen blijkt dat Vanilia in de afgelopen jaren miljoenen euro’s verlies leed.

Vanilia verkoopt ‘casual chique’ damesmode in 18 winkels door het land en via een webshop. In Groningen heeft de keten een pand aan Tussen Beide Markten. Ook verkoopt het bedrijf via de warenhuizen van de Bijenkorf.

In de winkels werken in totaal zo’n 200 mensen, met nog eens 350 medewerkers in Turkije en een kleine honderd mensen in Wormerveer. Daar worden de modecollecties ontwikkeld.

Michel Hulzebosch nam begin jaren ’90 die winkels over. Volgens hem hebben de winkelsluitingen rondom corona en de hogere kosten, voornamelijk voor het personeel het bedrijf de das om gedaan.