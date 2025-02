Rechter in Stad bepaalt: Staat moet 11.000 euro schuld van toeslagenouder overnemen

Foto: Donald Trung Quoc Don via Wikimedia Commons

De rechtbank Noord-Nederland in Groningen heeft dinsdag bepaald dat de overheid een privéschuld van bijna elfduizend euro van een gedupeerde toeslagenouder moet overnemen.

De door de kinderopvangtoeslagaffaire gedupeerde vrouw had een schuld van 10.800 euro aan haar ouders, die spullen kochten voor de vrouw. Ze had deze schuld onder meer vastgelegd in haar testament. Hierin stond dat zij het bedrag zou terugbetalen en dat, als dat niet gebeurde, haar erfgenamen de schuld na haar overlijden moesten voldoen.

Hiermee werd volgens het ministerie van Financiën niet voldaan aan het wettelijk vereiste dat de schuld voor genoemde datum opeisbaar moest zijn. Daarom werd de overname van de schuld in 2022 geweigerd door toenmalig minister van Financiën Sigrid Kaag, omdat de schuld niet vóór 1 juni 2021 opeisbaar was. Maar de minister heeft, aldus de rechtbank in Stad, ten onrechte geen toepassing had gegeven aan een zogenaamde ‘hardheidsclausule’ in de regeling. Daarin staat dat er, in uitzonderlijke gevallen, kan worden afgeweken van een strikte regel als deze in een specifieke situatie oneerlijk of onredelijk uitpakt.

En de regeling pakt in dit geval zo uit, vindt de rechter. De Tweede Kamer gaf de minister destijds mee dat ze geschillen zoveel mogelijk ‘definitief moet beslechten’. “De schuldenaanpak voor toeslagenouders is juist gericht op het realiseren van een nieuwe start”, schrijft de rechtbank in haar oordeel. “Mede gezien de feiten en omstandigheden in deze zaak, zag de rechtbank aanleiding om zelf te beslissen en een definitief einde aan de onzekerheid te maken.”