Rechter doet komende donderdag uitspraak over Waterskaap

Foto: Joris van Tweel

Mogen de krakers van Waterskaap in Hoogkerk blijven of moeten ze het gebouw verlaten? De rechter doet komende donderdag uitspraak; dinsdag konden beide partijen hun verhaal en argumenten voor het voetlicht brengen.

“Er was veel belangstelling voor de zaak”, vertelt Jan, die namens de krakers het woord voert. “Van tevoren hadden we aangegeven dat het misschien handig zou zijn om de zaak in de grote zaal te behandelen, maar dat bleek niet mogelijk. De rechter was echter heel vriendelijk en liet alle aanwezigen toe. De publieke tribune was vol, en de mensen voor wie er geen zitplaats was, mochten op de grond zitten. Zo kon iedereen erbij zijn.”

Waterskaap

Waterskaap is een voormalig bedrijfsgebouw aan de Zuiderweg in Hoogkerk. Het gebouw deed vroeger dienst als afvalwaterzuivering voor omliggende fabrieken. Sinds 2023 is het in gebruik door krakers. Zij hebben het gebouw ingericht als woonruimte en als culturele ontmoetingsplek, met onder andere een podium voor optredens. Waterschap Noorderzijlvest is eigenaar van het gebouw. Het waterschap wil het pand slopen en maakte al eerder duidelijk dat de huidige situatie onwenselijk en onveilig is. Het pand is volgens het waterschap niet geschikt om langdurig in te verblijven.

Waterschap Noorderzijlvest: “Terrein nodig voor stalling materieel”

Een woordvoerder van het waterschap vertelt dat zij hun argumenten nog eens extra hebben kunnen toelichten voor de rechtbank. “Wij hebben het terrein nodig voor de stalling van materieel. We zijn bezig met werkzaamheden aan een werkplaats in Onderdendam. Alles wat daar vandaan komt, willen we stallen in Hoogkerk. Omdat het om zwaar materieel gaat, moet de grond van tevoren inklinken.” Het plaatsen van het materieel is volgens het waterschap niet te combineren met wonen, omdat dit indruist tegen de veiligheidsmaatregelen.

Kraker Jan: “In de omgeving ligt meer terrein braak”

De krakers vinden het een vreemd verhaal. “Om het materieel te kunnen stallen, wil men de bomen op het terrein verwijderen. Maar hiervoor is geen kapvergunning aangevraagd. Daarop werd gezegd dat de bomen verplaatst worden, maar ook in dat geval heb je een vergunning nodig. En zo zijn er meer vreemde dingen. Want het terrein in de omgeving van Waterskaap ligt al langer braak. Het gaat om een groot terrein. Maar het frappante is dat de materialen precies op deze plek, op de locatie van het gebouwtje gestald moeten worden.” De krakers denken dat het waterschap het pand enkel en alleen wil slopen omdat het van de krakers af wil.

Waterschap Noorderzijlvest: “Als de rechter kiest voor ontruiming, dan kunnen wij snel schakelen”

Donderdag volgt een verkorte uitspraak van de rechtbank. Daarmee weten beide partijen waar ze aan toe zijn. Twee weken later volgt een motivatie. Noorderzijlvest laat weten: “Als de rechter kiest voor ontruiming, dan kunnen wij snel schakelen. Maar dat zullen we dan wel in alle redelijkheid doen. De mensen krijgen dan tijd om het gebouw te verlaten.”

Kraker Jan: “Waterskaap heeft een sociale functie”

En de krakers? Zij hopen dat de rechter hun belangen zwaarder laat wegen. Jan: “Waterskaap heeft een sociale functie. Een plek waar ontmoet kan worden en waarbij verbinding wordt gelegd met de inwoners van Hoogkerk. Uit het dorp krijgen we ook veel steun. Zo was ik eerder deze week nog in de supermarkt, waar ik door verschillende inwoners werd aangesproken. Zij lieten weten te hopen dat we mogen blijven.”

