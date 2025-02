Rechter beslist dat dader moord Lewenborg langer in tbs-kliniek moet blijven

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De 22-jarige man die veroordeeld is voor het doodsteken van de 19-jarige Chris Kalsbeek op een schoolplein aan de Vaargeul in de wijk Lewenborg blijft langer in een tbs-kliniek. Dat heeft de rechter dinsdag besloten.

De man werd in de zomer van 2021 veroordeeld tot 21 maanden jeugddetentie en jeugd-tbs. Momenteel verblijft hij in een jeugdinrichting in Brabant. Zijn behandeling werd in mei vorig jaar met negen maanden verlengd. Op dit moment zit hij in de eindfase van de behandeling. Wekelijks gaat hij op verlof naar familie en werkt drie dagen per week in de horeca. De advocaat van de 22-jarige man pleitte onlangs om hem uit te laten stromen omdat de behandeling in de tbs-kliniek geen doel meer zou dienen.

Het Openbaar Ministerie is van mening dat de maatregel met negen maanden verlengd moet worden. Dit omdat er herhalingsgevaar is en hij nog maar pas meerdere dagen achter elkaar op verlof mag buiten de kliniek. De rechtbank is het eens met het OM. Uit onderzoek is gebleken dat de man een ontwikkelingsstoornis heeft. De rechter vindt dat hij moet leren hoe ermee om te gaan. Ook moet het herhalingsgevaar ingeperkt worden. Wel ziet de rechter een positieve ontwikkeling waarbij de verwachting is dat de man op termijn geen gevaar meer zal vormen voor de maatschappij.

In dezelfde zaak werd de vriendin van de 22-jarige man veroordeeld tot dezelfde straf. Een vriend van hen kreeg negentig dagen jeugddetentie en een behandeling opgelegd. Kalfsbeek werd in de nacht van 3 op 4 september 2020 met messteken om het leven gebracht. Hij zou verliefd zijn geweest op de vriendin van de 22-jarige man. De vriendin had verteld dat Chris haar stalkte, wat niet zo was. Tijdens de bewuste nacht werd Chris naar het schoolplein gelokt, waar hij werd doodgestoken.