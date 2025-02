Radio-DJ’s fietsen donderdag op tandem van Stad naar Amsterdam voor kankeronderzoek

Foto via SLAM!

DJ’s Anoûl Hendriks en Marijn Oosterveen van SLAM! fietsen komende donderdagochtend rond 06.00 uur weg uit Stad voor een lange fietstocht.

Ze hopen rond 20.00 uur aan te komen bij hun studio in Amsterdam op een tandem. Met de fietstocht zamelen ze geld in voor de actie ‘Spin For Life’. Luisteraars kunnen de fietstocht van de twee diskjockeys zowel online als via het radiostation volgen. Doneren aan de actie kan hier.

‘Spin For Life’ zelf vindt plaats op 6 maart aanstaande. Dan stappen drieduizend mensen op een spinning bike in DeFabrique in Utrecht om te proberen samen een miljoen euro op te halen voor kankeronderzoek in het UMC Utrecht. Met het geld kan onderzoekster Lois Daamen werken aan een nieuwe behandeling voor ver gevorde alvleesklierkanker.