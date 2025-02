Raadslid Maria Martinez Doubiani (D66) strijdt voor Groningen om Vrouw in de Media Award

Maria Martinez Doubiani - Foto: Stefan Nuiver

Gemeenteraadslid Maria Martinez Doubiani (D66) is de Groningse genomineerde voor de Vrouw in de Media Award 2024.

De regionale jury koos Martinez Doubiani als vertegenwoordiger van de provincie vanwege haar inzet voor kansengelijkheid voor nieuwkomers en een sterkere kunst- en cultuursector. De jury noemt Martinez Doubiani een ‘moedige, jonge vrouw, die niet terugdeinst voor gevoelige onderwerpen’. “Ze durft meerdere gezichten van zichzelf te laten zien. Dat vindt de jury dapper in deze tijd.”

De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Vaker in de Media en wil vrouwelijke experts meer zichtbaarheid geven. Martinez Doubiani neemt het op tegen elf andere provinciale winnaars. Het publiek kan tot en met 25 februari stemmen via Vrouwindemedia.nl. Op 7 maart wordt de landelijke winnaar bekendgemaakt bij Beeld & Geluid in Hilversum.