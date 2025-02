Raadsfracties op de bres voor bewoners schimmelhuizen Indische buurt

Foto: Jimmy Dijk

Corporaties moeten snel uitsluitsel gaan geven aan bewoners van oude sociale huurwoningen in de Indische Buurt over wat de corporaties van plan zijn met hun woningen. Dat stellen de gemeenteraadsfracties van de SP en de Partij van de Arbeid. Er wordt nagedacht over zowel sloop als renovatie van de oude, vochtige en tochtige woningen, maar nog steeds is voor hem niet duidelijk wat de plannen zijn.

De bewoners van de Timorstraat, Palembangstraat en Menadostraat klagen al langere tijd over schimmel, vocht, kou en ongedierte. Aan de woningen is lang te weinig gedaan. Voor de Palenbangstraat is inmiddels duidelijk dat de woningen worden gerenoveerd. Ook de andere woningen die last hebben van tocht en vocht worden meegenomen in de wijkvernieuwingen. Maar wat er precies gaat gebeuren met de rest van deze woningen in de Indische Buurt, met name aan de Menadostraat, is nog steeds niet duidelijk.

De twee raadsfracties willen daarom duidelijkheid voor de bewoners, zowel van het college als van de betreffende corporaties: “De bewoners hebben bij de SP en de PvdA aangegeven het vervelend te vinden dat de onzekerheid voortduurt”, tekenen de twee raadsfracties dinsdagmiddag op. “Ze willen graag meedenken over een oplossing voor hun problemen.”