Raad wil met staatssecretaris praten over functioneren NCG: “Ik ben er helemaal klaar mee”

Een versterkingsoperatie tot aardbevingsbestendige woningen in Ten Boer. Foto: Sebastiaan Scheffer

Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt er voor te opteren om het gesprek aan te gaan met de staatssecretaris over de grote zorgen die er zijn rond het functioneren van de NCG.

Raadsbreed werden er woensdag vragen gesteld aan het college naar aanleiding van een uitzending van Pointer afgelopen zondag. “In deze aflevering werd er aandacht besteed aan de versterkingsadviezen”, vertelt Justine Jones van GroenLinks. “Meerdere gedupeerden vertelden dat hun versterkingsadviezen, waar ze vaak jaren op gewacht hebben, niet kloppen. Ze krijgen te horen dat hun huis ‘op norm’ is, terwijl zij zelf sterke vermoedens en bewijzen hebben dat hun woning onveilig is. Daarnaast zijn er inwoners die in het versterkingsproces zitten, of deze achter de rug hebben, en zich afvragen of hun huis wel goed versterkt wordt.”

Justine Jones (GroenLinks): “Wij zijn er wel klaar mee”

Jones geeft aan dat vanuit de gemeenteraad al meerdere keren het onderwerp op tafel is gelegd. “En toch zitten we hier vandaag weer. Ik word er ook boos om. En onze vragen zullen door de wethouder beantwoord worden, maar eigenlijk ligt dit bij de NCG. Naar aanleiding van signalen vorig jaar, hebben we als raad gesproken met de NCG, en hebben we raadsbreed aangedrongen op betrouwbare versterkingsadviezen. Ons is nu duidelijk geworden dat het probleem veel groter is, dan we op basis van informatie van de NCG aannamen. Wij zijn er wel klaar mee.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Inwoners moeten kunnen vertrouwen op juistheid”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Versterking en Herstel zegt alle emoties en boosheid, die in de vraagstelling van Jones zit, te herkennen. “Het mag niet zo zijn dat er fouten in rapporten zitten. Inwoners moeten kunnen vertrouwen op de juistheid. Naar aanleiding van de uitzending van Pointer heb ik direct actie ondernomen, en heb ik nogmaals onze zorgen geuit bij de NCG. Ik wil ook dat rond deze onduidelijkheid de onderste steen boven komt.”

“Met de veiligheid van onze inwoners mag niet gesold worden”

Jongman: “Ik deel ook de zorgen die geuit worden. Met de veiligheid van onze inwoners mag niet gesold worden. En er mag geen enkele twijfel bestaan of adviezen correct zijn of niet. De signalen die wij horen, worden ook in andere gemeenten ontvangen. Als college blijven we hier continu aandacht voor vragen. En de zorgen die u als raad uit, die neem ik in alle serieusheid mee in de gesprekken die ik voer.”

Rita Pestman (PvdA): “Wat mij betreft slaan we de gesprekken met de NCG over”

Maar de vraag is of er nog wel gesproken moet worden met de NCG. Jones: “Ik heb het nog niet met alle fracties overlegd, maar het is wellicht beter dat wij onze zorgen rechtstreeks uiten bij de staatssecretaris, al dan niet samen met andere raden en Staten in de provincie die een coördinerende rol hebben bij dit onderwerp.” Rita Pestman van de PvdA: “Wat mij betreft slaan we het gesprek met de NCG over. Ik spreek liever met een staatssecretaris die het aanstuurt.” Jurrie Huisman van de SP: “De NCG is onderdeel van het probleem in plaats van dat zij een oplossing zijn. Hoe kijkt de wethouder hier tegen aan?”

Wethouder Inge Jongman: “Hoe het nu gaat, daar ben ik wel klaar mee”

Jongman in reactie op Huisman: “Vanochtend heb ik overleg gehad. Wat we willen is dat problemen in gezamenlijkheid opgelost worden. Het vertrouwen moet hersteld worden. En er moet onderzoek gedaan worden om hoeveel foutieve versterkingsadviezen het precies gaat. En het is voor mij duidelijk dat er echt iets moet veranderen om verder te kunnen. Hoe het tot nu toe gaat, daar ben ik wel klaar mee.” De wethouder zegt dat de raad zelf kan beslissen of zij een gesprek met de staatssecretaris wil.