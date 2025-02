Raad wil lokale ondernemers ondersteunen met ondernemerscorporatie en gebiedsmakelaar

Foto: Hardscarf - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62725429

De gemeenteraad wil de positie van de lokale ondernemers in de gemeente versterken. Zo pleiten partijen er voor dat huurders weer zelf eigenaar moeten kunnen worden van winkelpanden en zouden aanstaande ondernemers geholpen moeten kunnen worden door een aankoopmakelaar.

“In Wales is er onderzoek gedaan naar de waarde van de lokale economie”, vertelt wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Economie. “Uit dat onderzoek is gebleken dat elke euro die je in de lokale economie investeert, je hier vijf euro voor terugkrijgt. Het bestellen van producten bij grote internetwinkels helpt de Groningse lokale economie niet verder. Ik zie in onze stad een breed scala aan lokale ondernemers die bijzondere en unieke spullen verkopen. Die willen we ondersteunen.”

Stadskwartieren

De wethouder wil de ondernemers op verschillende manieren ondersteunen. Zo wil men zogeheten Stadskwartieren uit gaan rollen. Deze moeten dienen als vliegwiel voor het lokaal ondernemerschap. Daarbij wordt ingezet op het eigenzinnige karakter van een bepaald gebied. In het Ebbingekwartier gebeurt dit al, maar de gemeente wil dit ook uit gaan rollen in het Gelkinge- en Oosterstraatgebied. Daarnaast wil de gemeente vier keer per jaar met ondernemers om tafel voor een Stadsontbijt om te horen wat er speelt. En ook wil de gemeente gaan werken aan het beter bundelen en beantwoorden van concrete hulpvragen van ondernemers.

Rico Tjepkema (PvdA): “Het is niet altijd makkelijk om te gaan ondernemen”

Het is duidelijk dat de lokale ondernemer het de laatste jaren moeilijk heeft. Men wordt geplaagd door hoge energie- en huurlasten. Na de coronacrisis zijn veel ondernemers nog bezig met het terugbetalen van steunmaatregelen. Rico Tjepkema van de PvdA: “In Groningen is het niet altijd makkelijk om te gaan ondernemen. De populariteit van de binnenstad zorgt ervoor dat er concurrentie is tussen de functie van een gebouw, waarbij deze elkaar soms verdrukken. Daarnaast zien we dat veel panden in handen zijn van vastgoedbazen.”

“Oprichten van een ondernemerscorporatie”

Tjepkema vertelt verder: “De afgelopen jaren hebben we gezien dat kleine retailers steeds vaker de deuren moeten sluiten omdat ze verdrukt worden. Mijn partij ziet vastgoedeigendom als een heikel punt. Vastgoedeigenaren vragen hoge huren, waardoor ondernemers geen plek meer hebben. Ook laten ze panden verloederen, terwijl de ondernemer daar zelf weinig aan kan doen. Daarom pleit mijn partij voor het oprichten van een ondernemerscorporatie zodat ondernemers hun pand weer zelf in eigendom kunnen krijgen.” Wethouder Bloemhoff staat niet onwelwillend tegenover deze koers. Ze zegt echter dat dit aan de ondernemers zelf is.

Fokke Veenstra (VVD): “Combinatie moeten we blijven zien met grote bedrijven”

De VVD is kritisch. Fokke Veenstra: “Het gaat vandaag over het belang van de lokale ondernemer. En die is belangrijk. Wij dragen deze winkels ook een warm hart toe. Maar het is wel belangrijk om de combinatie te zien van grote en kleine bedrijven. Grote ketens in de winkelstraten trekken veel mensen naar de stad.” D66 is het daar mee eens. “De binnenstad is een ecosysteem waar ook het groot winkelbedrijf, de supermarkt en de horeca bij horen”, vertelt Tom Rustebiel. “Interessant vinden wij de aandacht voor sfeergebieden waar ondernemers geclusterd worden, waardoor historisch recht aan hen wordt gedaan.”

Tom Rustebiel (D66): “Wij stellen een gebiedsmakelaar voor”

Daarnaast wil D66 nieuwe ondernemers te hulp schieten. “Als je nieuw in de stad bent, dan is het lastig om je positie te vinden. Daarom stellen wij een gebiedsmakelaar voor. Deze makelaar adviseert de ondernemer over interessante locaties in de stad, bijvoorbeeld dit deel van de stad of die specifieke plek.” Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren vraagt zich af of zo’n makelaar de prijzen niet enorm opdrijft. Rustebiel: “Nee, je moet het echt zien als een aankoopmakelaar die aan de kant van de ondernemer staat. Deze adviseert over de beste plek voor een specifiek bedrijf. Zoiets is er op dit moment niet.”

Tim van de Vendel (GroenLinks): “Kijken naar de kracht van de fiets”

Bloemhoff vindt de gebiedsmakelaar een sympathiek idee, evenals het fietsparkeren dat D66 noemt. Volgens Rustebiel zou er minder streng gehandhaafd moeten worden op fietsparkeren. Ook GroenLinks vindt de fiets belangrijk. Tim van de Vendel: “Het is belangrijk dat we kijken naar de kracht van de fiets. Mijn fractie kan zich voorstellen dat je even snel naar een mooie, lokale winkel in de binnenstad wilt en je fiets daar parkeert. We moeten de fiets niet als een probleem zien, maar als een kans.” Van de Vendel vindt dat je op een veilige manier op de fiets door de binnenstad moet kunnen om winkels te bereiken. Dit zou dan ten faveure gaan van de auto.

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA): “Maximaal twee bezorgfietsen voor de deur”

De wethouder zegt daar twee dingen over. “De gemeenteraad heeft besloten dat we geen rijen bezorgfietsen voor winkelpanden willen hebben. De aanleiding hiervoor was de werkwijze van een bezorgsupermarkt. Daarom geldt er nu een maximum van twee bezorgfietsen voor de deur. We willen namelijk dat de binnenstad een aantrekkelijke verblijfplaats is. Wat betreft het fietsparkeren voor klanten en bezoekers van de binnenstad, daar kom ik later op terug.”

Fokke Veenstra (VVD): “Ondernemers worden klemgezet door een web aan regels”

Kritiek op de plannen is er ook. Bijvoorbeeld van de VVD. Veenstra: “Het college zegt ondernemers te steunen, maar wij zien het tegendeel. Ondernemers worden niet geholpen, maar klemgezet door een web aan regels. Ze worden geconfronteerd met extra lasten en bureaucratie. Wat hier besproken wordt noemen wij een pleister op een open vleeswond. Hoe kun je beweren ondernemers te steunen, terwijl je hen overal tegenwerkt? Ik noem de reclamebelasting of de zero-emissiezone als voorbeeld.” Bloemhoff betreurt het betoog van de VVD. “Ik wil me ook distantiëren van het beeld dat de VVD schetst. De bedrijvenverenigingen die ik spreek, willen vooruit. Ik wil me niet inlaten met cynische politiek.”

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Zijn we niet naïef?”

Ook Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV zijn kritisch. Yaneth Menger: “Mijn partij vraagt zich af of alles wel zo maakbaar is. Kunnen we afdwingen dat er kleine winkeltjes op een bepaalde plek komen? Zijn er mensen die bereid zijn om zeventig uur per week hard te werken? Willen mensen opboksen tegen de groeiende concurrentie van webwinkels? Zijn we niet naïef?” Van de Vendel van GroenLinks: “Wij spreken vaak ondernemers die staan te springen om te beginnen, maar die geen plek kunnen vinden vanwege de hoge huurprijzen. Moeten we hen niet helpen zodat ze een plek kunnen veroveren?” Menger: “Wij spreken ook ondernemers, en die geven aan dat het met de hoge huurprijzen momenteel wel meevalt. Ze geven aan dat ze zich niet gehoord voelen door de politiek, en dat is waarom ze het niet zien zitten.”

Wieke van Heteren (Student & Stad): “De afgelopen jaren zijn er best wel wat barrières opgeworpen”

Daarmee doelt Menger onder andere op de discussie rond de reclamebelasting. Bloemhoff begrijpt dat: “Maar er staat tegenover dat we mega-investeringen doen. De binnenstad wordt aantrekkelijker. De Gelkingestraat en de Oosterstraat worden bijvoorbeeld op dit moment aangepakt.” Student & Stad is iets minder kritisch. Wieke van Heteren: “De gemeente zegt ondernemers te steunen, maar de afgelopen jaren zijn er diverse barrières opgeworpen, zoals de reclamebelasting en de discussie over marktkramen in de binnenstad. We hopen de komende tijd duidelijkheid te krijgen over wat er wel en niet mogelijk is. Mijn partij neemt hier een positieve houding aan.”

Naast het voorstel van D66 voor het instellen van een gebiedsmakelaar en de motie van de PvdA voor het oprichten van een ondernemerscorporatie overwegen ook GroenLinks en de VVD met een motie te komen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.